عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: استعرض وزراء خارجية دول مجلس التعاون مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، مشددين على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكل أشكال العنف والتطرف.

جاء ذلك خلال الدورة 153 للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض، بمشاركة وزراء الخارجية والأمين العام لمجلس التعاون نايف فلاح مبارك الحجرف.

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.

وأكد على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكل أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، والجهود الدولية والإقليمية ضد كل التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها، وعلى مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى.

وأكد المجلس الوزاري أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية ولجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددا على رفض دول المجلس أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

وشدد على موقف المجلس الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، معربا عن إدانته واستنكاره للهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة .

وأكد «الوزاري الخليجي» أيضا في بيانه على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأي مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، وضرورة مشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

وتطرق إلى الشأن العراقي مؤكدا مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون، وأيضا بشأن الأزمة السورية، وضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، مؤكداً دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سورية.

وأكد البيان على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، مؤكداً على أهمية تشكيل حكومة لبنانية، وضرورة بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.

وأكد المجلس الوزاري أيضا على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية- الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي.. مشددا على دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

