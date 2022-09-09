عربيات ودوليات

الدوحة- الوكالات: استعرض الفريق الركن سالم النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، والفريق أول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين بلديهما.

ووفق ما أوردت «وكالة الأنباء القطرية»، اصطحب الفريق النابت ضيفه الفريق الرويلي في زيارة مقر القوات الجوية الأميرية.

وأخذ القائدان العسكريان جولة في مرافقها، واستعرضا أبرز الطائرات الحربية وطائرات النقل الجوي وطائرات التدريب التي تمتلكها القوات الجوية الأميرية، وكذلك زيارة مركز العمليات الجوية المشتركة.

وتأتي زيارة الرويلي للدوحة في إطار عمل البلدين على توطيد العلاقات وتعزيزها على المستويات كافة، ومن بينها العسكرية والأمنية.

ومنتصف مايو الماضي، عقد البلدان مباحثات عسكرية رفيعة في العاصمة القطرية الدوحة شملت أوجه التعاون وسبل تعزيزها.

وتتبادل الدولتان زيارات ولقاءات رفيعة المستوى منذ ذلك الوقت، في إطار دعم وتعزيز العلاقات بما يخدم مصالحهما واستقرار المنطقة.

