عربيات ودوليات

حققت الجامعات السعودية تقدماً لافتاً في التصنيفات العالمية؛ حيث صنفت 4 جامعات سعودية ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلاً لبراءات الاختراع في العام 2021، مقارنة بـ3 جامعات في العام 2020.

جاء ذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالتعاون مع جمعية أصحاب الملكية الفكرية، بحسب ما أوردت صحيفة «عكاظ» المحلية.

وحققت جامعة الملك عبد العزيز المركز الرابع عالمياً بتسجيل 187 براءة اختراع خلال عام واحد.

كما حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز الـ25 عالمياً بتسجيل 91 براءة اختراع.

وجاءت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الـ58 بتسجيل 45 براءة اختراع، وجامعة الملك سعود في المرتبة الـ68 بتسجيل 40 براءة اختراع.

ووفقاً للتقرير، تأتي نتائج الجامعات السعودية مؤكدة التميز الذي حققته منظومة التعليم في السنوات الأخيرة، وفي ضوئها جهود وزارة التعليم لتطوير مجال البحث والابتكار، وما أعدته من خطط استراتيجية على صعيد الأنظمة والإجراءات التشريعية والقانونية، والأنظمة المتعلقة بالسياسات المالية والتمويلية.

