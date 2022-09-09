عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، امس زيارة مفاجئة الى كييف، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن مساعدة عسكرية جديدة بنحو 2,7 مليار دولار لأوكرانيا والدول المجاورة لها في مواجهة روسيا.

ولم يعلن بلينكن مسبقا عن الزيارة الثانية له إلى كييف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن سيعلن عن تمويل عسكري أجنبي جديد بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا و18 دولة أخرى معرضة لخطر العدوان الروسي في المستقبل.

ووافقت الولايات المتحدة، امس على مساعدة جديدة بقيمة ملياري دولار بشكل قروض وهبات إلى أوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية أميركية كما نقلت رويترز وفرانس برس عن وزارة الخارجية. ونقل عن مصدر بالخارجية قوله إن الإدارة الأميركية أبلغت الكونغرس بنيتها إتاحة التمويل للاستثمارات طويلة الأجل دون تحديد الدول الأخرى المستفيدة أو تفاصيل المبلغ الذي سيخصص لأوكرانيا. وتضاف هذه المساعدة الجديدة من برنامج تمويل الجيوش الأجنبية إلى 675 مليون دولار كمساعدة مباشرة أعلن عنها في وقت سابق امس وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن. وأعلن أوستن أن الولايات المتحدة ستسلم أوكرانيا مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 675 مليون دولار مشيدا «بنجاح» الحلفاء في «ميدان المعركة» وتغير وجه الحرب.

وجاء الإعلان في قاعدة رامشتاين العسكرية الأميركية في ألمانيا حيث يعقد حلفاء كييف اجتماعا، لمواصلة تنسيق مساعدتهم العسكرية لأوكرانيا التي تشن منذ الأسبوع الماضي هجوما مضادا في جنوب البلاد لطرد القوات الروسية وقال أوستن إن إرسال الأسلحة «يعطي نتائج على الأرض»، مضيفا «اليوم نلاحظ نجاحا واضحا لجهودنا المشتركة في ميدان المعركة». وهذا الاجتماع الخامس لمجموعة الاتصال حول الدفاع الأوكراني الذي يعقد بدعوة من وزير الدفاع الأميركي يهدف إلى إثبات «وحدة وتضامن» حلفاء أوكرانيا كما أعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال، مارك ميلي. ويلتقي ممثلو أكثر من أربعين دولة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، في ألمانيا لبحث التحديات التي يطرحها النزاع في مجال إنتاج الأسلحة حيث يرتقب أن تعلن دول أخرى عن مساعدات جديدة. في غضون ذلك، أعلنت أوكرانيا أن قواتها حققت مكاسب ميدانية ضد الروس في بعض الجبهات وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته استعادت بلدات عدة من الروس في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، من دون تفاصيل. وأضاف «لدينا أنباء سارة من منطقة خاركيف»، مشيرا إلى أن بلدات -لم يسمها- استعادتها القوات الأوكرانية «عاد العلم الأوكراني يرفرف فيها».

