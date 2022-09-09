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عواصم- الوكالات: رفضت إيران امس تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبرت إنه «تكرار لقضايا واهية» بعد أن قالت الوكالة إنها لا تستطيع ضمان أن برنامج طهران النووي «سلمي حصرا». ويزيد تقرير الوكالة من تعقيد الجهود الدبلوماسية الساعية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول العظمى، ومن بينها الولايات المتحدة. والشهر الماضي عبرت جميع الأطراف عن تفاؤل إزاء إمكانية التوصل لاتفاق، لكن إيران لا تزال تصر على أن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» تحقيقاتها في أنشطة نووية سابقة لإيران في إطار أي اتفاق، وقال دبلوماسيون إن ثقتهم في التوصل لاتفاق تتراجع. وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي في بيان إن «التقرير الفصلي... ليس سوى تكرار للقضايا الواهية السابقة والتي اُعدت لاغراض موجّهة سياسيا»، وفق موقع وكالة «إرنا». وأضاف «ستقوم إيران بتقديم رد قانوني دامغ على هذا التقرير» خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا من 12 إلى 16 سبتمبر. وجاء في تقرير الوكالة الدولية إنها «لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا». وأضاف التقرير أن المدير العام للوكالة رافاييل غروسي يشعر «بقلق متزايد من أن إيران لم تتجاوب مع الوكالة بشأن قضايا الضمانات العالقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبالتالي لم يتحقق تقدم نحو حلها» وتسعى الوكالة للحصول من ايران على أجوبة حول وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها وأدت هذه المسألة إلى قرار ينتقد ايران خلال لقاء مجلس محافظي الوكالة في يونيو.

وأكد المتحدث الإيراني امس أنه من غير المتوقع أن تلتزم إيران بعمليات تفتيش إضافية من جانب الوكالة لأنشطة طهران بموجب الاتفاق النووي، بينما تستمر الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق في «انتهاك» الالتزامات وتواصل فرض العقوبات.

