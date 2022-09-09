عربيات ودوليات

أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري ، قرارا بغلق «الأكاديمية الأميركية للتدريب» ضمن حملة موسعة على الكيانات التعليمية الوهمية. وأشاد عاشور بجهود لجنتي الضبطية القضائية بوزارتي التعليم العالي والصحة في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودهما خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلبة وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم. وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية، خاصةً في المجال الطبي خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدّعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمُزاولة أنشطة تعليمية، خاصًة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات؛ بغرض استغلال الطلبة وأولياء الأمور بشكل غير قانوني. وأضاف المُتحدث الرسمي أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي للسيد الوزير؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.