دوليه

تعرض ليفربول الإنكليزي، وصيف بطل الموسم الماضي، لهزيمة صادمة أمام نابولي في افتتاح جولات المجموعة الأولى بدوري الأبطال. في المقابل، افتتح برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني مشوارهما في مرحلة المجموعات بصورة رائعة. وتعرض ليفربول لخسارة مذلة بأربعة أهداف مقابل هدف أمام نابولي الإيطالي.

ونجح الفريق الإيطالي في تكريس عقدة ملعب «سان باولو»للفريق الإنكليزي، حيث حقق على ليفربول الفوز الثالث على التوالي في مواجهات الفريقين على هذا الملعب في منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما سبق له تحقيق ذلك في موسمي 2018 -2019 و2020-2019. وتقدم نابولي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة عن طريق بيوتر زيلنسكي، قبل أن يضيف فرانك انغيسا الهدف الثاني في الدقيقة 31. وفي الدقيقة 44 سجل جيوفاني سيميوني الهدف الثالث لنابولي، قبل أن يعود زيلنسكي ويضيف الهدف الثاني له والرابع لنابولي في الدقيقة 47، فيما سجل الكولومبي لويس دياز هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 49. وفي المجموعة ذاتها حقق أياكس الهولندي انتصارا عريضاً على رينجرز الاسكتلندي 4-0.

وافتتح فريقا برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني مشوارهما في مرحلة المجموعات بالبطولة بصورة رائعة. وحافظ بايرن على تقليده في المباريات الافتتاحية حتى لو كان ذلك في مواجهة فريق من عيار مضيفه إنتر، وذلك بالفوز عليه 2-0 في المجموعة الأولى التي شهدت تألق هدافه السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي بقيادته برشلونة الإسباني للفوز على فيكتوريا بلزن التشيكي 5-1 بتسجيله ثلاثية.

وعاد إنتر وبايرن في الذاكرة الى نهائي مدريد عام 2010 حين خرج الفريق الإيطالي منتصراً 2-0، ليحرز لقبه الثالث في المسابقة القارية الأم.

إلا أن إنتر، القادم من هزيمة محلية ضد الجار ميلان، عجز عن تكرار النتيجة التي كانت نفسها لكن لصالح الضيف البافاري الذي واصل تقليده الافتتاحي بتحقيقه فوزه الـ19 متتالياً في مستهل مشواره في المسابقة القارية الأم في انجاز لم يحققه أي فريق. ومن المؤكد أن الفوز سيمنح فريق يوليان ناغلسمان الأفضلية في الصراع على بطاقتي المجموعة لاسيما في حال خرج فائزاً أيضاً من مواجهة الثلاثاء التي يخوضها على أرضه ضد برشلونة. وافتتح العملاق البافاري التسجيل عبر لوروا سانيه الذي وصلته الكرة بتمريرة طولية من كيميتش، فسيطر عليها بقدمه ثم صدره وتخطى الحارس الكاميروني أنانا قبل أن يضع الكرة في الشباك (24). ورغم تقدمه، واصل بايرن فرصه واجباره أنانا على التدخل من أجل انقاذ فريقه في أكثر من مناسبة، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف وحيد قبل أن يستفيق إنتر في بداية الثاني بمحاولات عدة أبرزها للبوسني إدين دزيكو الذي لعب أساسياً في ظل إصابة البلجيكي روميلو لوكاكو، لكن رأسيته وجدت في طريقه نوير (50). لكن الأمور حسمت بشكل كبير حين أهدى دامبروزيو النادي البافاري الهدف الثاني بعدما حول عرضية سانيه في مرمى فريقه بعد تبادل جميل للكرة بين الأخير والفرنسي كينغسلي كومان (66). وبعدما توج هداف الدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية بقميص بايرن ميونيخ، أثبت ليفاندوفسكي أن انتقاله لبرشلونة لم يفرمله على الإطلاق، وذلك بقيادته للفوز على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 5-1 بتسجيله ثلاثية. وحسم برشلونة النقاط الثلاث في الشوط الأول حين تقدم بهدفي الوافد الجديد العاجي فرانك كيسيه بعد تمريرة من الوافد الجديد الآخر الفرنسي جول كونديه (13). وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني بعد تمريرة من سيرجي روبرتو (34)، ثم وبعدما قلص الضيوف الفارق بهدف يان سيكورا بعد عرضية من فاتيسلاف يميلكا (44)، عاد ليفاندوفسكي وأضاف هدفه الشخصي الثاني في اللقاء برأسية بعد عرضية من الفرنسي عثمان ديمبيليه (3+45). ثم أكمل ثلاثيته في الدقيقة 67 بعد تمريرة من البديل فيران توريس الذي أضاف بنفسه الهدف الخامس بعدما وصلته الكرة من ديمبيليه (71). وبثلاثيته الأربعاء، رفع ليفاندوفسكي رصيده إلى ثمانية أهداف بقميص فريقه الجديد. وسطر البولندي انجازاً تاريخياً بعدما بات أول لاعب في المسابقة يسجل ثلاثية لصالح ثلاثة فرق مختلفة، بعدما حقق ذلك سابقاً مع بوروسيا دورتموند الألماني ثم غريمه بايرن. وفي المجموعة الرابعة حقق سبورتينغ البرتغالي الفوز على حساب مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل مسابقة الدوري الأوروبي، بثلاثية نظيفة. وسجل كل من ماركوس إدواردز (65) وفرانسيسكو ترينكاو (67) ونونو سانتوس (82) أهداف الفريق البرتغالي. وفي مباراة أخرى في المجموعة ذاتها حقق توتنهام الانكليزي فوزاً مهماً على حساب ضيفه مارسيليا الفرنسي 2-0. وسجل البرازيلي ريشارليسون هدفي المباراة في الدقيقتين 76 و81.

