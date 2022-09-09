دوليه

أفادت تقارير صحافية صادرة أمس بأنّ نادي تشلسي الإنكليزي توصل لاتفاق مبدئي مع غراهام بوتر ليكون مدرباً للفريق اللندني بعد إقالة الألماني توماس توخل. ويأتي قرار تعيين بوتر بعد أن تداولت الصحف عدة أسماء لشغل المنصب أبرزها الأرجنتيني بوكيتينو مدرب باريس سان جرمان السابق. وأقال تشلسي توخيل الذي قاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2021. ويعد التعاقد مع بوتر تحدياً كبيراً من قبل الملاك الجدد للبلوز، خاصة أنّه لم يتوّج بألقاب كبرى من قبل، لكن مسيرته الأبرز كانت مع برايتون الذي حقق نتائج جيدة في الدوري الإنكليزي الممتاز.