دوليه

سجل المهاجم البديل الفرنسي انطوان غريزمان هدف الفوز لفريقه أتلتيكو مدريد الاسباني على ضيفه بورتو البرتغالي المنقوص عددياً بنتيجة 2-1، في مباراة جنونية شهدت تسجيل الاهداف الثلاثة في الدقائق العشر الأخيرة من الوقت بدل الضائع، في مستهل منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشكّل طرد مهاجم بورتو الإيراني مهدي طارمي اثر نيله البطاقة الصفراء الثانية بعدما ادعى سقوطه داخل منطقة الجزاء (81)، منعطف اللقاء.

وكعادته كان غريزمان المعار من برشلونة للموسم الثاني توالياً والذي يعاني مدربه دييغو سيميوني لاشراكه على خلفية عدم دفع جزاء تفعيل بند انتقاله الفوري (دخل في الدقيقة 60 بدلاً من ساوول نيغيس)، على الموعد فسجل هدف الفوز بضربة رأسية خدعت الحارس ديوغو كوستا في الدقيقة 90+11.

وكان نادي العاصمة افتتح التسجيل في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني عبر مدافعه البديل ماريو هيرموسو (حلّ بدلاً من المهاجم ألفارو موراتا)، قبل أن يتسبب بعد خمس دقائق بركلة جزاء اثر لمسه الكرة داخل المنطقة نفذها بنجاح ماتيوس أوريبي برغم أن الكرة لمست يد الحارس السلوفيني يان أوبلاك (90+6).

ويمر أتلتيكو ببداية موسم متواضعة، اذ حقق فوزين مقابل تعادل أمام ريال سوسييداد 1-1 وخسارة على أرضه أمام فياريال 0-2 في «لا ليغا».

وترجم أتلتيكو تفوقه العددي في الدقائق الأخيرة بعد طرد مهاجم بورتو طارمي (81)، قبل أن تشهد الدقائق العشر الأخيرة جنوناً كروياً أسفر عن ثلاثة أهداف. وضمن المجموعة ذاتها، فاز كلوب بروج البلجيكي على ضيفه باير ليفركوزن الالماني 1-0، سجله العاجي أباكار سيلا (42). وسجل ليفركوزن هدفاً عبر مهاجمه التشيكي باتريك شيك ألغاه الحكم بداعي التسلل على جونثان تاه (74).

