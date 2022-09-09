دوليه

يخوض الشاب الإسباني كارلوس ألكاراس الدور نصف النهائي لأول مرة في البطولات الكبرى، حيث يتواجه مع صاحب الأرض فرانسيس تيافو، وذلك بعد فوز ماراثوني مثير على الإيطالي يانيك سينر الذي حصل على فرصة لحسم المواجهة لكنه فرط بها أول من أمس في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية للتنس.

وبعدما وصل الى ربع نهائي آخر البطولات الأربع الكبرى في أوّل مشاركة له العام الماضي، نجح ألكاراس في تحقيق أفضل نتيجة له في الـ «غراند سلام» عن 19 عاماً ببلوغه نصف النهائي بعد فوز المصنف ثالثاً في البطولة الأميركية ورابعاً في العالم على سينر الحادي عشر 6-3 و6-7 (7-9) و6-7 (صفر-7) و7-5 و6-3.

واستغرقت المواجهة 5 ساعات و15 دقيقة وكانت قريبة جداً من أطول مباراة في تاريخ البطولة (5 ساعات و26 دقيقة في نصف النهائي عام 1992 بين السويدي شتيفان إدبورغ والأميركي مايكل تشانغ). ويلتقي ألكاراس في نصف النهائي، مع طموح الوصول الى مباراة اللقب والتربع على صدارة تصنيف رابطة المحترفين «أيه تي بي»، الأميركي فرانسيس تيافو الذي يبلغ بدوره نصف

النهائي لأول مرة في البطولات الكبرى، بعد تغلبه على الروسي أندري روبليف التاسع 7-6 (7-3) و7-6 (7-0) و6-4.

