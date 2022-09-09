دوليه

عَيّن لايبزيغ الألماني ماركو روزه مدرباً للفريق في صفقة تمتد حتّى عام 2024، وذلك غداة اقالة الإيطالي-الالماني دومينيكو تيديسكو بسبب تردي النتائج، حسب ما أعلن النادي أول من أمس على مواقع التواصل الاجتماعي. وولد روزه في لايبزيغ ودافع كلاعب بين عامي 1995 و2000 عن ألوان نادي المدينة وواصل العيش فيها منذ اقالته من مهامه الفنية في الصيف مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند. وسيشرف روزه على لايبزيغ في أولى مبارياته على أرضه بمواجهة فريقه السابق دورتموند غدا ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري المحلي، قبل أن يحلّ ضيفاً في الاسبوع التالي على فريقه السابق الآخر بوروسيا مونشنغلادباخ (2019-2021). وأقيل روزه من منصبه مع دورتموند برغم قيادته الفريق للمركز الثاني في الموسم الماضي. وفاز روزه مع سالزبورغ النمسوي الذي تملكه شركة ريد بول المالكة أيضاً لفريقه الجديد لايبزيغ، بلقب الدوري المحلي مرتين قبل انتقاله إلى «بوندسليغا».

