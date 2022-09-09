دوليه

يعاني المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة من إصابة في فخذه تعرض لها خلال فوز فريقه ريال مدريد على مضيفه سلتيك 3-0 أول من أمس في دوري أبطال أوروبا، وذلك وفق ما أعلن النادي الملكي. وقال ريال في بيان «بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا كريم بنزيمة، تم تشخيص إصابة عضلية نصف وترية إلى ضغط في عضلات الفخذ الرباعية في الساق اليمنى»، من دون أن يحدد مدة غياب مهاجم «الديوك «الذي يحوم الشك حول التحاقه بمنتخب بلاده نهاية سبتمبر الحالي. وفق وسائل إعلام اسبانية، من المتوقع أن يغيب بنزيمة لفترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، في حين توقعت صحيفة «آس»الرياضية أن يكون جاهزاً لخوض دربي العاصمة أمام الجار اللدود أتلتيكو الأحد في 18 الشهر الحالي في «لا ليغا». في المقابل، توقعت صحيفة «ماركا»، الأكثر انتشاراً في إسبانيا، غياب الفرنسي عن مباراة فريقه أمام مايوركا في الدوري، والاستحقاق الأوروبي أمام لايبزيغ الألماني في المسابقة القارية الأم، إضافة إلى الدربي وأخيراً النافذة الدولية مع منتخب بلاده. وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيمة يأمل في العودة إلى المستطيل الأخضر في الثاني من أكتوبر بمواجهة أوساسونا في الدوري.