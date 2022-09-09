دوليه

أكد عضو رابطة الأندية المحترفة في مصر ثروت سويلم أن لجنة الحكام مستمرة في الموسم الجديد تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم. وقال سويلم في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أمس: «لا يوجد خلاف على استمرار لجنة الحكام باتحاد الكرة تحت مظلة الجبلاية». وتابع عضو رابطة الأندية المحترفة: «الأمن حريص جداً على عودة الجماهير للمدرجات والوصول إلى 5 آلاف مشجع أمر جيد». وواصل: «زيادة أعداد الجماهير مرتبطة بالتزام الجمهور قبل أي شيء، ورابطة الأندية ستكون مكلفة بأمور جديدة ستزيد من قوة الدوري». وعن طبيعة عمل لجنة الانضباط بالموسم المقبل في الدوري، قال: «لجنة الانضباط لن يتوقف عملها عند تقارير المراقبين أو الحكام». وتابع: «الحكام والمراقبين في بعض الأحيان ينسقون لعدم كتابة بعض التجاوزات التي تحدث من اللاعبين، وهنا يأتي دور لجنة الانضباط». وواصل: «أي تجاوز سيظهر على شاشة التلفزيون ستتخذ الانضباط إجراء بشأنه سواء تم ذكره في تقرير الحكم أو المراقب أم لا». وأتم سويلم: «رابطة الأندية المحترفة لم تنته من تشكيل لجنة الانضباط بعد وسيتم الإعلان عنها بمجرد تشكيلها».