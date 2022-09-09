أكد عضو رابطة الأندية المحترفة في مصر ثروت سويلم أن لجنة الحكام مستمرة في الموسم الجديد تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم. وقال سويلم في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أمس: «لا يوجد خلاف على استمرار لجنة الحكام باتحاد الكرة تحت مظلة الجبلاية». وتابع عضو رابطة الأندية المحترفة: «الأمن حريص جداً على عودة الجماهير للمدرجات والوصول إلى 5 آلاف مشجع أمر جيد». وواصل: «زيادة أعداد الجماهير مرتبطة بالتزام الجمهور قبل أي شيء، ورابطة الأندية ستكون مكلفة بأمور جديدة ستزيد من قوة الدوري». وعن طبيعة عمل لجنة الانضباط بالموسم المقبل في الدوري، قال: «لجنة الانضباط لن يتوقف عملها عند تقارير المراقبين أو الحكام». وتابع: «الحكام والمراقبين في بعض الأحيان ينسقون لعدم كتابة بعض التجاوزات التي تحدث من اللاعبين، وهنا يأتي دور لجنة الانضباط». وواصل: «أي تجاوز سيظهر على شاشة التلفزيون ستتخذ الانضباط إجراء بشأنه سواء تم ذكره في تقرير الحكم أو المراقب أم لا». وأتم سويلم: «رابطة الأندية المحترفة لم تنته من تشكيل لجنة الانضباط بعد وسيتم الإعلان عنها بمجرد تشكيلها».