محلية

عبارة دائماً نستخدمها عندما نرى حركة اصلاح او تجديد دماء او افكار او نهجاً، فالتغيير ليس بالاسماء كما يحدث الان في بعض الهيئات التي تم تشكيلها أخيراً...؟ من غير تحديد لهذه الهيئات، وذلك للاستعجال لملء الاماكن الشاغرة في مؤسسات الحكومة المختلفة ومنها الرياضية ايضا.

فالتغيير يجب ان يكون على مبدأ ان نأتي بالاكثر فهما والاكثر خبرة ودراية وليس بالاصغر بالعمر والفكر... فليس صحيحاً ان التقييم يكون بالعمر وان كنت مع فئة الشباب ولكن ليس كل الشباب... فلقد جربناهم ولم يكونوا عند حسن الظن، ويجب ان نهتم بالكيف و ليس بالكم.

فقطاعاتنا الرياضية والحكومية تحتاج الى خبرة ومن ثم فئة الشباب، فالوضع الرياضي يحتاج الى نفضة قوية في القطاعين الحكومي والاهلي بما فيهم القطاع الشبابي (هيئة الشباب)، فترك الشباب ليدير من غير خبرة خطر على هذين القطاعين فإذا كان القطاع الحكومي سيؤمن بالشباب فقط فإن القطاع الاهلي غير مجبر على ذلك وهنا تكمن المشكلة في من يدير من ؟

فكل من قدم خبرته الرياضية مهما كانت سنه (عمره الزمني) يجب ان يكون ملما بالتاريخ الرياضي الكويتي منذ بدايته الى الان والى المستقبل القادم، ونحن نعاني من بعضهم بالقطاع الحكومي والقطاع الاهلي، وهذا ما اوصلنا الى ما نحن عليه (تفهم ما تفهم مو مشكلتي) وان شاء الله لا يستعجلون في تعيين القيادات في المجالس والهيئات الحكومية و الخاصة الا بعد التأني للتأكد من : هل تم اختيار الاكفأ او الاكثر علما او الاكثر خبرة ورؤية جديدة لمستقبل الكويت الرياضي والشبابي؟... والله من وراء القصد.

