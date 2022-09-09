محلية

تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الثالثة للدوري الممتاز، فيستضيف التضامن الجهراء على ملعب ستاد عبدالله الخليفة في الساعة 06:30 مساءً، تعقبها قمة الجولة التي تجمع القادسية مع كاظمة على في الساعة 08:30 مساءً على ستاد محمد الحمد.

وتكتسي مباراة الأصفر والبرتقالي اهمية بالغة لدى الكثير من المتابعين جريا على العادة ويدخل كلا الفريقين في حسابات متشابهة لحد كبير فالقادسية يسعى من اجل تعزيز الصدارة حيث يمتلك 6 نقاط بعد فوزين على حساب الساحل 3-2 والفحيحيل 1-0، دون ان يقدم المستوى المأمول في كلا المباراتين، حيث بدا متواضع فنيا ولم تكن هناك لمسات فنية من قبل الجهاز الفني، ومازال الكثيرمن اللاعبين بعيدين عن مستواهم خاصة اصحاب الخبرة.

وتعد المبارة المحك الرئيسي سواء للمدرب او اللاعبين وهذا الامر الكل يضعه في اعتباره ومن ثم سيتطلع الفريق الي اقناع جماهيره التي تتحفظ على مستوى الفريق وهي في نفس الوقت تأمل ان يحافظ فريقها على الصدارة بكون تجميع النقاط يسهم كثيرا في منح الفريق مكانه اضافية في الصدارة الا ان لن تحقيق مثل هذه الحسابات لن يكون سهلا فالخصم كاظمة هو الاخر لديه نفس التطلعات وسيعمل جاهدا من اجل حصد النقاط فرصيده 4 نقاط من فوز على الفحيحيل 3-0 وتعادل صعب مع الجهراء 1- 1في المباراة الماضية. وكانت بداية البرتقالي مثالية امام الفحيحيل وقدم مستوى مقنع، في حين عانى كثيرا ضد الجهراء لدرجة انه ادرك التعادل في الوقت الاضافي وبالرغم من الفريق يضم العديد من اللاعبين الشباب واصحاب الخبرة بالاضافة للمدرب الصربي زيلكو ماركوف الذي يجيد قراءة الخصوم وهذا ما سيدفعه لاختيار التشكيل المناسب الذي يستطيع من خلاله تحقيق مبتغاه وعموما دائما تشهد لقاءات الفريقين الكثير من الاثارة والندية. اما لقاء التضامن والجهراء فهو له اهمية للطرفين فالاول يخوضه بلا رصيد من النقاط بعدما خسر امام السالمية 0-1 والكويت 0-2، ويشكو الفريق من عدة صعوبات حيث اكتفى بالاستعدادات محليا. كما يغيب عنه محترفه صامويل سارفو لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية وكذلك اصابة مدافعيه مشعل اديلم وعبدالله مسامح. ويدرك الفريق ان المباراة مهمة لهم اذا اراد استعادة الثقة في نفسه واللحاق على الفرق المنافسة طالما البطولة في بدايتها.

في المقابل، يدخل الجهراء المباراة ومعنويات عناصرة مرتفعة فرصيده 4 نقاط من فوز ثمين على الكويت 1-0 وتعادل مع كاظمة 1-1 وتحقيق مثل هذه النتائج مع فرق المقدمة والكبيرة يعكس العمل الكبير سواء من قبل المدرب ساندي او اللاعبين، ويمنحهم الدافع للاستمرارية في المحافظة على الانطلاقة وتحقيق الهدف المنشود.

