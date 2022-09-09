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يتطلع العربي إلى تجاوز الخيبة الآسيوية عندما يحل ضيفاً على الكويت في الساعة 07:50 مساء غد السبت في ختام الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز. وخسر الأخضر أمام ضيفه السيب العماني 1-2 الاثنين الماضي في الدور نصف النهائي لمنطقة الغرب في كأس اتحاد الآسيوي وغادر البطولة التي كان يحلم بتحقيق لقبها للمرة الأولى في تاريخه واللحاق بالقادسية الذي لديه لقب واحد والكويت صاحب الثلاثة ألقاب.

ولم يقدم العربي بقيادة مدربه المقدوني ترينتشكوفسكي العرض المنتظر في تلك المباراة واستمر في أدائه المتواضع منذ بداية الموسم حيث تعادل مع النصر 1-1 ومع السالمية 2-2 في أول جولتين من الدوري وجمع نقطتين فقط وضعتاه في المركز السابع قبل انطلاق الجولة.

وسيكون من الجيد أن يحقق الأخضر فوزه الأول على الكويت حامل اللقب لأن ذلك سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، ويخفف الضغط على على المدرب الذي تعرض لانتقادات واسعة ويبدو أن إقالته ستكون في بال الإدارة في حال استمرار الأداء المتواضع.

ولن تكون مهمة العربي سهلة لأنه سيواجه منافساً قوياً يملك أسماءً مميزة في كل الخطوط، فالكويت الذي بدأ البطولة بخسارة مفاجئة أمام الجهراء 0-1، استعاد توازنه في الجولة الماضية بتغلبه على التضامن 2-0، وحصد أول 3 نقاط في الدوري.

ولا شك أن مدرب الكويت غاسانين رادان يدرك هو الآخر أن خسارة نقاط جديدة في الجولات الأولى أمر لا يقبله إدارة الأبيض ولا جمهوره.

