محلية

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تعاقد نادي النصر مع المحترف الاوكراني كيريلو فيسنكو لتدعيم صفوف فريق كرة السلة في الموسم المقبل. ويمتاز فيسنكو ببنية بدنية قوية وطول فارع (متران) وهو يشغل مركز الأرتكاز (سنتر) وسبق له اللعب في دوري المحترفين الأميركي «ان بي ايه»، كما خاض الموسم الماضي في الدوري الإيراني.وكان النصر تعاقد أيضا مع المدرب الوطني أنور الدويلة لتدريب الفريق في الموسم المقبل. ويسعى النصر من خلال هذا التعاقد إلى تجهيز الفريق بالصورة الصحيحة لمنافسات الموسم المقبل. ويعتبر الدولية من أبناء النادي إذ سبق له اللعب في النصر لفترات طويلة كما قاد الفريق كمدرب في أكثر من مناسبة وهو يعرف الفريق بشكل تام ما سيساعده على تولي المهمة بأفضل صورة. وأعاد الدولية لاعبي النصر المحليين يوسف عقاب وبدر العتيبي ومحمد ماجد اللذين خاضوا الموسم الماضي في صفوف الجهراء والقادسية والعربي، كما انه يفاوض حالياً أكثر من لاعب محلي ومحترف أخر سيتم الاعلان عنهم في الأيام المقبلة.

ووجه الدويلة شكره إلى إدارة النصر على منحه الثقة واختياره لتدريب الفريق، موكداً أن الادارة تدعيم الفريق بصورة تامة من خلال توفير جميع المتطلبات والتعاقد مع المحترف الأوكراني المميز، كما انه يقترب من التعاقد مع محترف آخر في الأيام المقبلة.

