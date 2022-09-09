محلية

اقترب علي فايز مدافع المنتخب العراقي، من الانضمام لصفوف الطلبة وتمثيله في الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع القادسية. وأكد مدرب الطلبة ثائر أحمد في تصريحات صحفية: «إدارة النادي فاتحت اللاعب علي فايز لضمه إلى الطلبة، بعد انتهاء عقده مع القادسية». وقال أحمد: «الإدارة تجري مباحثات مكثفة مع اللاعب، لكنه يفكر بالاحتراف وينتظر عروضا تأتيه من أندية خارجية». وأشار إلى أنه وصل لقناعة تمثيل الطلبة في الموسم المقبل، حال عدم قناعته بالعروض التي تقدم له، مؤكدا أنه ناقش رئيس النادي علي حميد بشأن ضم فايز، كونه لاعبا جيدا، ويفيد الفريق لتعزيز خط الدفاع الذي بحاجة إلى لاعب خبرة. وختم مدرب الطلبة: «ننتظر الأيام المقبلة في حال عدم تعاقد فايز مع أي ناد خارجي، فإنه سيكون ضمن صفوف الطلبة للموسم المقبل».