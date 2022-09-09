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حقق منتخب الكويت 10 ميداليات في نهائيات كأس العالم للغوص الرياضي التي أقيمت منافساتها في تايلند. وأشاد رئيس النادي والاتحاد الكويتي للغوص والانقاذ ورئيس الوفد م. طلال السرحان بهذا الانجاز الكبير لأبطال الكويت في بطولة عالمية يشارك بها عدد من اللاعبين المميزين من مختلف بلدان العالم.

وجاءت انجازات المنتخب عن طريق الزوجي المكون من فهد سالمين وبدر الأسود بعد تحقيقهما فضيتي سباق 50 و 100 متر، كما حقق الزوجي المكون من فيصل مجبل وسالم المطيري برونزيتي سباق 50 و100 متر. وعلى المستوى الفردي تمكن البطل فهد سالمين من تحقيق برونزية فئة الانتشال، وحقق البطل فيصل مجبل برونزية فئة

«توربيدو». من جهته، أشاد السرحان بهذا الانجاز الكبير لأبطال الكويت في بطولة عالمية يشارك بها عدد من اللاعبين المميزين من مختلف بلدان العالم، مشيرا إلى أن تحقيق الأبطال لهذا العدد الكبير من الميداليات يدل على أن الخطة التي وضعها مجلس الإدارة تسير في الطريق الصحيح. وأوضح السرحان بأن تحقيق الميداليات في البطولات الخارجية وكذلك كسر الأرقام الوطنية أو الخليجية يعتبر انجازاً لاسيما وأن النادي يعتبر حديث الإنشاء وفق ميزانية محدودة. وتقدم السرحان بالشكر لكل من ساند اللاعبين الأبطال سواء من منتسبي النادي أو الأجهزة الإدارية والفنية.

