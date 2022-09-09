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أعلن المستشار سامي التميمي المفوض العام للهيئة الأميركية للتنمية والاستثمار ومنظمة فيرست للابتكار والاختراع رسمياً حصول النادي الكويتي للرياضات الجوية على درع موسوعة الأرقام القياسية، منوها إلى أن المنظمة الدولية ستقوم بالإعلان عن حصول النادي الكويتي للرياضات الجوية على مرتبة سفراء الاختراع والبحث العلمي، مهنئاً صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي على هذا الإنجاز المميز.

وقال التميمي في بيان صحافي إن دولة الكويت حصلت رسمياً على المرتبة الثانية ممثلة بالنادي الكويتي للرياضات في بطولة كأس العالم للاختراع والبحث العلمي التي أقيمت في الجمهورية التونسية برعاية رئيسة الحكومة التونسية وبمشاركة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وتحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم التونسية.

وأوضح التميمي أنه ومن ضمن البرامج الموازية للقمة الدولية فقد حصلت تونس على المرتبة الأولى في بطولة كأس العالم وبالمرتبة الثانية دولة الكويت ومثلها نادي الرياضات الجوية الكويتي وبالمرتبة الثالثة المملكة العربية السعودية،مشيراً إلى أن تونس حصلت أيضاً على المرتبة الأولى في مجال البحث العلمي وحصلت الأردن على المرتبتين الثانية والثالثة في مجال البحث العلمي.

من جانبة عبر أمين السر العام في النادي الكويتي للرياضات الجوية ورئيس بعثة منتخب الكويت المشارك في بطولة كأس العالم محمد بورحمة عن خالص شكره للجمهورية التونسية قيادة وحكومة وشعباً على الحفاوة والترحيب والضيافة التي حظي بها الوفد الكويتي بدعم من راعية البطولة رئيسة الحكومة التونسية وهذا بحد ذاته إنجاز أمام أكثر من1200مشارك من مختلف دول العالم.

وأثني بورحمة على الدور الكبير الذي لعبه المستشار سامي التميمي المفوض العام للهيئة الأميركية للتنمية والاسشمار ومنظمة فيرست للابتكار والاختراع بالاعلان عن نتائج منتخب الكويت وفوز منتخب الرياضات الجوية ببطولة كأس العالم للاختراع والبحث العلمي وتسمية النادي الكويتي للرياضات الجوية سفيراً للاختراع والبحث العلمي وحصول دولة الكويت ممثلة بالنادي الكويتي للرياضات الجوية على درع موسوعة الارقام القياسية.

واعتبر بورحمة هذه الإنجازات التي تحققت هي ثمرة دعم الدولة لابنائها الرياضيين ومؤازرتهم لتحقيق أعلى النتائج وتمثيل الكويت خير تمثيل في المحافل الدولية، مشيداً بدعم وتوجيهات رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات سامي العبطان الشمري وكذلك الزملاء أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنادي على التعاون والعمل كفريق واحد للوصول بالنادي الكويتي للرياضات الجوية إلى مراكز متقدمة محلياً وخارجياً.

