الأولى

لندن – الوكالات: أعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما وقد نكس القصر الملكي الأعلام عقب إعلان الوفاة، فيما اعلن ولي العهد ملكا لبريطانيا باسم تشالز الثالث. وقال قصر باكنغهام في بيان «توفيت الملكة بسلام في قلعة بالمورال (في أسكتلندا)» بعد ظهر امس. وأضاف البيان أن «الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن».

وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، منها أستراليا وكندا ونيوزيلندا. وذكرت مصادر رسمية ان جنازة الملكة ستجري في 18 سبتمبر. ويبدأ تشارلز الذي سيحمل اسم الملك تشارلز الثالث فصلا جديدا غير واضح للعائلة المالكة، بعد فترة حكم الملكة التي حطّمت الرقم القياسي بتبوّئها العرش لمدة 70 عاما.

وفي أول تصريح له قال الملك تشارلز «وفاة والدتي الحبيبة الملكة إليزابيث تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة لي»، كما قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إن «الملكة الراحلة كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا المعاصرة». وكانت تراس التقت الملكة إليزابيث الثانية في مقرها الأسكتلندي بقلعة بالمورال الثلاثاء الماضي حيث كلفتها الملكة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لبوريس جونسون.

وفي وقت سابق امس هرعت العائلة المالكة ببريطانيا إلى قلعة «بالمورال» حيث كانت تقيم الملكة الراحلة لتكون بجوارها بعدما أبدى الأطباء قلقهم بشأن صحتها التي تدهورت بشكل كبير، وكان على رأس العائلة ابنها تشارلز وزوجته، كما تهافت عدد كبير من المواطنين البريطانيين إلى القلعة تعبيرا عن خوفهم على صحة ملكتهم التي تبلغ من العمر 96 عاما.

وكانت تعاني الملكة وهي الأطول بقاء في حكم بريطانيا والأكبر عمرا بين ملوك العالم مما وصفها قصر باكنغهام بـ»مشكلات عرضية في الحركة» منذ نهاية العام الماضي، سببت لها صعوبة في المشي والوقوف. وقال القصر في بيان سابق إنه «بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، أبدى أطباء الملكة قلقهم على صحة جلالتها وأوصوا ببقائها تحت المراقبة الطبية».

وقال مسؤولون إن تشارلز وزوجته كاميلا توجها إلى قلعة بالمورال في أسكتلندا، حيث تقيم الملكة، كما توجه إليها الأمير وليام، الابن الأكبر لولي العهد.

كما يوجد حاليا في بالمورال بقية أبناء الملكة، بمن فيهم الأميرة آن وابناها الآخران الأميران أندرو وإدوارد، وصرح متحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميغان بأنهما يعتزمان السفر إلى بالمورال .

ومنذ عام 1952، أصبحت إليزابيث ملكة لبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا. واحتفلت في وقت سابق من العام الجاري بمرور 70 عاما على اعتلائها العرش باحتفالات وطنية استمرت 4 أيام.