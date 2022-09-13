النجف تستقبل مليون زائر يومياً

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بغداد- الوكالات: تستقبل مدينة النجف الأشرف يومياً أكثر من مليون زائر يبدأون المشي علي الأقدام نحو كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء مراسم أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي سبط الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. وأفاد مراسلون قناة العالم ان طريق النجف –كربلاء مكتظ بزوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام بعد ما حرمهم فيروس «كورونا» من اقامة هذه المراسم نحو 3 سنوات. وأعلن محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي أن المدينة تشهد يومياً قدوم أكثر من مليون زائر يقومون بزيارة الاماكن المقدسة في المدينة ثم ينطلقون مشياً علي الاقدام نحو مرقد قبلة الأحرار وسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام لأداء مراسم الأربعين.

وأشار مراسلون ميدانيون الي استنفار كامل وشامل لجميع المؤسسات الخدمية والامنية في طريق مرور الزوار نحو كربلاء المقدسة.

وفي إشارة الي قطع الكهرباء في العراق في ساعات محددة، استثنت وزارة الطاقة العراقية مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة من قطع الكهرباء خدمة لزوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام.

وكانت القوات الأمنية العراقية بدأت أمس في إغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى محافظة كربلاء بالتزامن مع إحياء الزيارة الأربعينية.

وقالت قناة «السومرية نيوز»، إن تلك القوات باشرت بقطع الطوق الثالث المؤدي الى محافظة كربلاء.

ونقلت عن مصدر أمني، أن الطوق الثالث يشمل طرق وسط المدينة وفلكة السفينة وسيد جودة والمعملجي وحي العباس في محافظة كربلاء.

وكانت المحافظة أعلنت تعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع، ابتداءً من يوم الأحد حتى الخميس المقبل، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.

وجاء ذلك بالتزامن مع استعداد المحافظة لاحتضان الزائرين بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وكان «الحشد الشعبي» أعلن السبت الماضي، أنه «أحبط مخططا لاستهداف الزيارة الاربعينية».

واوضح، في بيان نشر عبر موقع الهيئة الرسمي، أنه «تمكنت قوة من اللواء 46 ضمن قيادة عمليات الجزيرة ووفق معلومات استخبارية من إفشال مخطط أرهابي لاستهداف الزائرين، حيث كمنت قوة اللواء لمفرزة ارهابية في صحراء الرزازة قادمة من محافظة الانبار كانت بصدد تنفيذ عمليات على طريق الزيارة»، المتوجهة إلى مرقد الإمام الحسين في كربلاء.

وجدد الحشد الشعبي في مختلف قواطع العمليات «عهده بالحفاظ على الامن العام وضرب خلايا الارهاب الساعية لاستهداف حشود الزائرين المتوجهة لكربلاء المقدسة».

