البطريرك الماروني للاجئين السوريين: العودة أو الحرب

عربيات ودوليات

بيروت– الوكالات: وجه البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي رسالة إلى اللاجئين السوريين في لبنان مؤكدا أنه لا «يمكنهم البقاء على حساب لبنان».

وفي مقابلة تلفزيونية قال البطريرك بشارة الراعي: «فرضت عليكم «الحرب الأولى» ولكن إن لم تعودوا إلى منازلكم فأنتم تفرضون على أنفسكم «الحرب الثانية، ولا يمكنكم البقاء على حساب لبنان».

وتوجه الراعي إلى المسؤوليين اللبنانيين بالقول «فلتتفاوضوا مع السوريين لعودة النازحين، ولتسألوا الرئيس السوري بشار الأسد، ما إن كان يريد عودتهم قبل التنبؤ بموقفه، وإن كان هناك جزء لا يريد عودتهم، ليعد الباقي من غيرهم».

وأردف «البابا كان يريد أن يبقى السوريون في لبنان، لكنني قدمت له تقريرا مفصلا اقتصاديا وإجتماعيا عن تأثيرهم على لبنان وتغيير معالمه..وبكرا شي واحد يطلعنا بشي مرسوم تجنيس».

وتساءل الراعي عن كيفية حل «أزمة النازحين» قائلا «غريبين في لبنان.. كيف يريدون عودة السوريين إلى بلدهم من دون التواصل مع سورية؟».

وتأتي تلك التصريحات في وقت تتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد، وسعي آلاف المواطنين للهجرة إلى الخارج بحثاً عن عمل. كما تتناغم مع موقف رسمي موحد من هذا الملف لجهة ضرورة إعادة اللاجئين، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، وعدم القدرة على تلبية الخدمات العامة من قبل المؤسسات الرسمية والبلديات والضغط على القوى الأمنية وبروز ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

يذكر أنه منذ بداية الحرب السورية، يستضيف لبنان أكثر من مليون نازح سوري مُسجّل منهم حوالي 888 ألفاً فقط لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.وفيما يتوزّع العدد الأكبر فيهم على محافظة البقاع (حوالي 39%) تليها محافظة الشمال، بيروت والجنوب، يواجه بعضهم تصرفات عدائية أو «عنصرية» من قبل بعض اللبنانيين.

على صعيد اخر اعلن مصرف لبنان المركزي أنه توقف تماما عن توفير الدولار لواردات البنزين في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقلبها وزيادة الضغط على العملة المحلية التي تفقد قيمتها بشكل مطرد. وعلى الرغم من أن البنك المركزي قال العام الماضي إنه سيتوقف عن تقديم الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة بسبب تضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية إلا أنه واصل القيام بذلك بسعر أقل من أسعار السوق في منصته للصرافة في الصيرفة، وذلك وفقا لما نقلته «رويترز». لكن في الأسابيع الأخيرة، خفضت تدريجياً مبلغ الدولارات التي قدمتها عبر الصيرفة، كجزء من خطة أوسع لإنهاء الدعم لمعظم السلع وسط انهيار مالي دخل عامه الرابع دون أي بوادر للتراجع.

وقال متحدث باسم البنك المركزي إن على المستوردين الآن الحصول على دولارات من السوق السوداء حيث تم تداول الليرة اللبنانية عند حوالي 35 ألف ليرة للدولار.

