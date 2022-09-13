مشاهد رهيبة في مشرحة الخرطوم.. جثث مكدسة على الكراسي

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الخرطوم – الوكالات: تحولت الروائح والحشرات المتسللة إلى المنازل المحيطة بعدد من المشارح في العاصمة السودانية الخرطوم، الى ازمة فعلية في السودان بعد تكدس آلاف الجثث لسنوات دون حسيب أو رقيب. وقامت اللجنة العليا للتعامل مع الجثامين المتكدسة بولاية الخرطوم قبل أيام قليلة بتحديد تاريخ 25 سبتمبر الحالي موعدا لبدء التشريح، لاسيما في مستشفى بشائر. إلا أن قناة «العربية» الفضائية ذكرت انها حصلت على مشاهد وصفتها بأنها «رهيبة ولا تحتمل» من مشرحة «بشائر»، أظهرت فظاعة تلك القضية. فقد بدت آلاف الجثامين مكدسة فوق بعضها، بل إن بعضها «جالس على كراسيّ» بحسب ما أفادت «العربية». كما رميت في تلك المشرحة «أجسادٌ كاملة ومُقطعة أو ناقصة أيضا، فضلا عن جثامين عارية». أما وجوه الجثث فأغلبها بات بلا ملامح، وكأنها تقول: «متى ستدفنوني وتكرمون مثواي؟». يشار إلى أن مشرحة بشائر في الخرطوم تضم أكثر من ألف جثة مجهولة الهوية، ما أشعل في البلاد أزمة أخلاقية وصحية وبيئية. ومن المفترض أن تبدأ لجان التشريح للجثامين المجهولة والمكدسة في 3 مشارح رئيسة عملها في الخامس والعشرين من سبتمبر الحالي والتي تضم هيئة الطب العدلي والنيابة العامة والشرطة ومراقبين من المجتمع الدولي والمحلي فضلاً عن أسر المفقودين في البلاد.