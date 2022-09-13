قصف روسي يُغرق شرق أوكرانيا في الظلام

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عواصم – الوكالات: اعلن الجيش الأوكراني امس انه سيطر على 20 بلدة إضافية في مقاطعة خاركيف خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إعلانه في وقت سابق استعادة 3 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي في هذه المنطقة الواقعة شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا أمرت على الأرجح قواتها بالانسحاب من خاركيف مؤكدة أن الجيش الأوكراني تمكن من استعادة أراض في المنطقة تبلغ مساحتها ضعفي مساحة لندن الكبرى على الأقل. وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر إن «النجاحات الأوكرانية السريعة لها تداعيات كبيرة على المخطط الكامل للعمليات الروسية». وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش الأوكراني سيطر على مديني كوبيانسك وبلاكليا القريبة من إيزيوم.

في المقابل اتهم مسؤولون أوكرانيون القوات الروسية المنسحبة بشن هجمات انتقامية استهدفت البنى التحتية المدنية ومنها محطة للطاقة الحرارية في خاركيف قالت السلطات في كييف إنها تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. وقد حمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو مسؤولية انقطاع الكهرباء الذي حدث شرقي البلاد.وقال زيلينسكي في بيان «انقطاع كامل للكهرباء في منطقتي خاركيف ودونيتسك، وانقطاع جزئي في مناطق زاباروجيا ودنيبروبيتروفسك وسومي». وأضاف «لا منشآت عسكرية. الهدف هو حرمان الناس من الإنارة والتدفئة».

وقد تحدثت السلطات المحلية في وقت سابق عن قصف روسي طال بنى تحتية إستراتيجية وأدى إلى انقطاع للكهرباء في مناطق واسعة شرقي أوكرانيا، حيث تشن كييف هجوما مضادا حققت عبره اختراقات في الخطوط الروسية. وشمل انقطاع الكهرباء مناطق كان يقيم فيها ملايين الناس قبل الحرب. كما أعلن الجيش الأوكراني أن قواته وصلت إلى الحدود مع روسيا في مدينة غوبتوفكا عند الحدود الشمالية لمقاطعة خاركيف، وبث صورا لجنوده أمام المجلس المحلي للمدينة التي تعد معبرا حدوديا مع مقاطعة بلغورود الروسية.

وأعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية استمرار هجومها في خاركيف لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا وقال المتحدث باسم قيادة الأركان ألكسندر شتوبون إن القوات الروسية تركت مواقعها وفرت باتجاه لوغانسك والأراضي الروسية.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات جوية ومدفعية لقوات الدعم الأوكرانية في محور خاركيف. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن خسائر الجيش الأوكراني في الأيام الخمسة الماضية على محوري «خاركيف وميكولايف» تجاوزت 4 آلاف قتيل.

على صعيد آخر، أكد الرئيس زيلينسكي أنه لم يكن بمقدور بلاده استعادة مناطق عدة من الروس لولا الدعم الأميركي.وعبر في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية عن امتنانه للرئيس الأميركي جو بايدن وللدعم من الحزبين الديموقراطي والجمهوري. كما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أن كبار المسؤولين الأوكرانيين كثفوا تبادل المعلومات الاستخباراتية مع نظرائهم الأميركيين في حين بدأت كييف التخطيط لتنفيذ هجومها المضاد على القوات الروسية.

