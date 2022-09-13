الملك تشارلز يتعهد بالحفاظ على تقاليد الديموقراطية

عربيات ودوليات

لندن – الوكالات: شدد الملك تشارلز الثالث على أهمية الديموقراطية التي تشكل تقليداً عريقاً للبرلمان البريطاني. في كلمة مقتضبة ألقاها أمام مجلسي العموم واللوردات في «وستمنستر هول» بلندن امس.

ولفت إلى أن الاجتماع يأتي إحياء لذكرى الملكة اليزابيث الثانية، التي حرصت منذ عمر فتي على خدمة الشعب والأمة، والحفاظ على المبادئ الديموقراطية الثمينة للحكومة الدستورية.

وتعهد باتباع مسيرة الملكة الراحلة، بالمحافظة على تقاليد بريطانيا. وشدد على أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان في الحفاظ على الديموقراطية والقيم الدستورية في البلاد.

وبعد انتهاء كلمته المختصرة توجه الملك البريطاني ترافقه عقيلته إلى أدنبره، حيث يتوقع أن يصل إلى قصر هوليرودهاوس المقر الملكي الرسمي في اسكتلندا، الذي وضع فيه نعش الملكة الراحلة تحت حراسة فرقة «ارتشرز» الملكية (وحدة مراسم تتولى حراسة الملكة.)

وجرت تغطية النعش بالراية الملكية لأسكتلندا، يعلوه إكليل من الزهور التي اقتطفت من بالمورال، وبينها زهرة البازلاء الحلوة التي كانت واحدة من الزهور المفضلة عند الراحلة.وتجمعت الحشود بأعداد كبيرة وسط إدنبره لتحية الموكب الذي ضم الأميرة آن ابنة الملكة، ووصل إلى قصر هوليرود هاوس حيث استقبله حرس الشرف العسكري. وانحنت آن وشقيقاها الأصغران، أندرو وإدوارد، بينما كان الجنود من الفوج الملكي الأسكتلندي يحملون النعش. على أن يغادر النعش القصر بعد الظهر من أجل الانتقال إلى كاتدرائية سان جيل. فيما يرتقب أن يسير تشارلز وزوجته وراء النعش، على أن ينتقل بقية أفراد العائلة الملكية بالسيارة في رحلة تستمر نصف ساعة، إذ تبعد الكاتدرائية أكثر من كيلومتر عن القصر. بعد ذلك سينقل جثمان الملكة جوا إلى لندن اليوم حيث سيظل في قصر باكنغهام ليُوضع في اليوم التالي بقاعة وستمنستر ويبقى هناك حتى يوم الجنازة التي ستقام يوم الاثنين 19 سبتمبر في كنيسة وستمنستر في الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي. وقالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء للصحافيين «من البديهي القول إننا يمكن أن نتوقع أعدادا كبيرة من الناس». وتنضم رئيسة الحكومة ليز تراس، التي كان تنصيبها الثلاثاء الماضي آخر عمل علني لإليزابيث إلى الملك تشارلز ليقوما معا بجولة في دول المملكة المتحدة الأربع الأيام القليلة المقبلة. وأصبح تشارلز الملك رقم 41 الذي يعتلي عرش بريطانيا من سلسلة تعود أصولها إلى الملك النورماندي وليام الأول الفاتح الذي استولى على عرش إنكلترا عام 1066. يشار إلى أن الملكة إليزابيث التي توفيت يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ 96، أضحت أقدم وأطول زعماء العالم بقاء في السلطة، بعد أن تولت العرش إثر وفاة والدها الملك جورج السادس في السادس من فبراير 1952، عندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها. وعلى مر العقود شهدت تغييرات جذرية في البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لوطنها.

كما حازت على الثناء محلياً ودولياً لتحديثها النظام الملكي خلال ولايتها التي استمرت طويلاً، على الرغم من التسليط الإعلامي المكثف والمتاعب العلنية في كثير من الأحيان التي أثارها أفراد في عائلتها. وأثارت وفاتها حزنا عميقا وإشادات كثيرة بالملكة الراحلة، ليس فقط من المقربين في عائلتها والكثيرين في بريطانيا، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم في انعكاس لحضورها الذي استمر على الساحة الدولية 7 عقود.

