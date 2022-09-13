طهران تكشف عن «مسيرات» لضرب تل أبيب وحيفا

عربيات ودوليات

طهران – الوكالات: كشفت إيران أمس عن طائرة «كمان 22» المسيرة والتي قال قائد القوات الجوية الإيرانية العميد عزيز نصير زاده إنها قادرة على التحليق لأكثر من 24 ساعة ومسافة 3 آلاف كيلومتر.

وأضاف بأنها قادرة على الرصد والاستطلاع ونقل الذخائر الحربية إلى مسافات بعيدة. مؤكدا أن عملية الإنتاج لم تنته وتشهد مراحلها الأخيرة والقوات المسلحة الإيرانية ستعزز قدرتها على انتاج مختلف أنواع الطائرات المسيرة في المستقبل.

ونقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية، أمس عن قائد القوات البرية الإيرانية كيومارس حيدري قوله إن البلاد طورت طائرة مسيرة انتحارية طويلة المدى «مصممة لضرب تل أبيب وحيفا في إسرائيل». وقال حيدري إن الطائرة يطلق عليها اسم «عرش-2» وهي نسخة مطورة من «عرش-1». وكان التلفزيون الإيراني بث في مايو الماضي تقريرا عن زيارة قائد الأركان للقوات المسلحة اللواء محمد باقري قاعدة سرية للجيش تقع تحت الأرض، مخصصة للطائرات المسيرة متنوعة الاستخدام.

وذكر التقرير أن القاعدة على عمق مئات الأمتار تحت الأرض وتقع في سلسلة جبال زاغروس غربي البلاد، وتوجد داخلها أكثر من 100 طائرة مسيرة قتالية، وطائرات استطلاع ومراقبة.

إلى ذلك أكدت إيران امس استعدادها لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإزالة «التصورات الخاطئة» بشأن أنشطتها، وذلك بعدما حذّرت الوكالة من أنها باتت غير قادرة على «ضمان» سلمية برنامج طهران النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي إن «إيران أعلنت وتعلن أنها مستعدة لمواصلة التعاون البنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وجدد استعداد بلاده «للتعاون مع الوكالة لإزالة التصورات الخاطئة وغير الواقعية المتعلقة بالنشاطات النووية السلمية للجمهورية الإسلامية»، الا أنه اعتبر أن هذا التعاون يجب أن يكون مشتركا من الطرفين ويأتي في «نطاق الحقوق والواجبات أيضا». وأكدت الوكالة في تقرير الأربعاء الماضي أنها غير قادرة على ضمان أن «البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا» في ظل عدم تقديم طهران أجوبة مقنعة بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح سابقا أنها شهدت أنشطة من هذا النوع. وأعرب المدير العام للوكالة رافايل غروسي عن شعوره بـ»قلق متزايد» في ظل عدم تحقيق تقدّم في هذا الملف الذي يثير توترا مع إيران منذ أشهر.

وأتت تصريحات المتحدث باسم الخارجية مع بدء مجلس محافظي الوكالة اجتماعا فصليا جديدا. وقال كنعاني «وفق معلوماتنا، لم يتم تقديم أي مشروع قرار» ضد إيران لهذا الاجتماع، محذّرا من أن «أي تكرار لخطوة غير بنّاءة كتلك المتخّذة سابقا من الوكالة (في يونيو) ستكون له انعكاسات غير بنّاءة». وأضاف «نتطلع الى مقاربة بنّاءة من قبل الوكالة وأعضاء مجلس المحافظين. على رغم ذلك، ستقيّم الجمهورية الإسلامية أي رد فعل بناء على التطورات التي تجري في الوكالة». وفي السياق ذاته قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل لاتتوقع إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي التي تجرى نوفمبر المقبل. ورأى معلقون إسرائيليون هذا التصريح توقعا إسرائيليا لممانعة الرئيس الأميركي جو بايدن الدخول في اتفاق مع اقتراب الاقتراع الأمر الذي يتيح لمنافسيه الجمهوريين استخدامه للهجوم على حزبه الديموقراطي في حملاتهم الانتخابية. الى ذلك كشف رئيس «الموساد» الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، امس أنه في حال تم التوقيع على الاتفاق النووي مع ايران، فإن ذلك لن يمنحها حصانة في وجه عمليات الموساد. وأضاف في أول خطاب عام يلقيه منذ توليه منصبه في يونيو الماضي أن «الموساد» أحبط عشرات المحاولات الإيرانية لاستهداف إسرائيليين في الفترة الأخير، مؤكداً أن الرد الإسرائيلي سيكون موجعاً وداخل إيران في حال مست إسرائيليين. وأوضح بارنيا أن التحقيقات التي فتحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقع تخصيب اليورانيوم لا يمكن إغلاقها رغم مطالب إيران، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تصعيد نووي.

