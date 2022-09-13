ردح القوميين والملكة إليزابيث

آراء

يقول الدبلوماسي العم عبدالله البشارة في إحدى مقابلاته الصحافية: «كنا عايشين بارتياح بسبب وجود بريطانيا.. والكويت دولة صغيرة لا تستطيع أن تؤمن استقرارها واستقلالها بدون دعم خارجي» هكذا يصرح الدبلوماسي المخضرم لمعرفته مكانة بريطانيا ومتانة علاقتها بالكويت، ولكن بعد وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية قبل أيام، سجل القوميون والعروبيون امتعاضهم الشديد بشأن حزن الناس على فقدهم لشخصية رمزية فريدة مرددين شعارات تذكرني بخطابات المقبور صدام: تسقط الامبريالية.. الموت للمستعمر!

لقد تناسى هؤلاء الثوريون دور بريطانيا والملكة إليزابيث في تحصين دولتنا الحبيبة الكويت من الأطماع والأخطار، ناهيك عن شراكتنا الاستراتيجية والتجارية التي تمتد لأكثر من قرن، فتم توقيع معاهدة الحماية البريطانية عام 1899م حتى 1961م، فلولا هذه المعاهدة لربما أصبحنا مواطنين في احدى الدول المجاورة وكل ما نتمتع به من كيان وذكريات اليوم ستكون من العدم، ولولا بريطانيا العظمى ودفاعها عن أرضنا مع حلفائنا أيضاً وتحريرنا عام 1991 لربما أصبحنا لاجئين إلى يومنا هذا، ناهيك عن أول شحنة تجارية افرغت في الكويت كانت من لشركة الهند الشرقية عام 1775م، فضلاً عن ابتعاث الكويتيين للدراسة في بريطانيا في الستينيات والتبادل التجاري القائم والاستثمارات الكويتية المربحة وهذا غيض من فيض في بحر العلاقات الكويتية - البريطانية، وبعدها يأتيك مخدوع من أيتام القومية يردد: تسقط الامبريالية.. الموت للمستعمر!

إن مشكلة القوميين هي نفسها مشكلة رئيس كوريا الشمالية في نظرته للأمور السياسية، وهي الاضطراب ما بعد الصدمة، والتي يمكن تعريفها بأنه عدم استطاعتهم لتخطي حادثة معينه فيكون لها رد فعل قوي غير متكافئ منهم عند تذكرها، فمازال الرئيس الكوري الشمالي يحمل الكره والحقد لأميركا والغرب بسبب الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، فالقومي أيضاً له نفس المشاعر التي لدى الرئيس الكوري الشمالي فيشتم الاستعمار والامبريالية على الرغم من ذهابه للسياحة وللعلاج والدراسة بل ولأخذ اللجوء في دول الاستعمار ويستمتع بمنتجات وتكنولوجيا المستعمر ويعبر عن رأيه بمنصات التواصل الاجتماعي الامبريالي!

إن النظر في مصلحة دولتنا الصغيرة الكويت أفضل من (الهياط) في وسائل التواصل الاجتماعي، فأحمد الله أن أيتام القومية ليسوا دبلوماسيين أو وزراء خارجية ومسؤولين، فمجرد تخيل تغريداتهم التي تردح عن الاستعمار والامبريالية وهم في صدارة المسؤولية والدبلوماسية ووزارة الخارجية أستشعر بتدميرهم لعلاقات امتدت لأكثر من قرن فتنقطع العلاقات ويتم رجوع الطلبة الدارسين وتتوقف الاستثمارات والتبادل التجاري والدعم الأمني الخارجي بسبب (هياط) تغريداتهم وحماقات تصريحاتهم اللامسؤولة، فماذا بعد تغريداتكم المسيئة لبريطانيا التي حمت أجدادكم؟ هل تريدون مثلاً أن تقطع الكويت علاقاتها بسبب صبيانية أفكاركم؟ أم أنكم تشجعون بفكرة الردح؟ فيردح البرازيلي على استعمار البرتغال لها، ويردح البلجيكي على استعمار اسبانيا، ويردح الكندي على استعمار فرنسا، وغيره من الردح إلى ما شاء الله، ويقف العالم ومصالحه بسبب الردح عن الاستعمار، فإني أنصح القوميين أن يتعلموا من اليابانيين قليلاً بدلاً من الردح على الماضي، فلم تمنع القنابل النووية من اقامة شراكة وعلاقة متينة بين اليابان وأميركا بل كان النظر للمستقبل أول الاهتمامات فيما بينهم إلى أن اصبحت اليابان في مقدمة الدول فلم ينظروا أحفاد الساموراي إلى الماضي والبكاء على أطلاله ولم ينادوا بموت بريطانيا ولا دمار أميركا ولا الردح على الدول المستعمرة والامبريالية.

