آراء

من اليوم وحتى يوم الخميس 29/9/2022م يكون الوقت الباقي 17 يوماً على يوم الاقتراع لاختيار الـ 50 ممثلاً عن الأمة وتشكيل السلطة التشريعية لكي تكتمل السلطات الثلاث في البلاد وكما هو الإجراء الدستوري المعتاد تستقيل الحكومة الرشيدة رقم 40 ويتم التكليف لرئيسها الجديد ويشكل السلطة التنفيذية الجديدة رقم 41 بتاريخ دولة الكويت من الاستقلال بعام 1961م، وكلمة تقال للتاريخ بالحكومة الحالية رقم 40 التي ستكون بحكم المنتهية مع ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة بالتاريخ المذكور بنهاية شهر 9 الحالي فترة عملها قصيرة جدا ولكن عملها وانجازها كبير لأنها وضعت المواطن كأول أولوية لها فكان الرضا التام عن عملها وأدائها وأول حكومة من عقدين واكثر بقليل تستحق أن يقال عنها (رشيدة) لكونها عملت بروح حكومة شعب وللشعب وبدأت بدق ناقوس الإصلاح الذي كنا نسمع فيه ولا نراه، فتمني المواطن البسيط أن تكون الحكومة القادمة رقم 41 مثل وافضل من التي سبقتها ولذا أقول لأهل الكويت حكومة تهتم بالشعب تحتاج لمجلس أمة شعبي وليس مجلسا مقسما لمصالح واجندات خاصة وان الكويت تستحق الأفضل وبعد 17 يوماً الكلمة للمواطن ومن سيختار، وخل نعرف من الذي لا يستحق ان نختاره من اجل المستقبل القادم يعني اختار صح عشان تعيش صح.

? ما نبي نختار طائفي.

? ما نبي نختار قبلي.

? ما نبي نختار عرقي.

? ما نبي نختار حزبي

? ما نبي نختار مصلحجي.

? ما نبي نختار واحد يبحث عن بيع فقرة.

? ما نبي نختار متلون ومتقلب.

? ما نبي نختار متعصب مذهبي.

? ما نبي نختار بلاع بيزة (حصالة).

? ما نبي نختار واحد يقول انا واهلي ومن بعدي الطوفان.

? ما نبي نختار حجاي بس ويعرف يعسل الحجي.

? ما نبي نختار سابق مثل الزبيدية.

? ما نبي نختار يقدح من راسه كذب.

? ما نبي نختار مندوب او مراسل للمعاملات.

? ما نبي نختار اطرم وبصام.

? ما نبي نختار واحد عايش دور انه بطل قومي.

? ما نبي نختار واحد حوله شلة مستفيدة.

? ما نبي نختار من يسكر أو يغير رقم تلفونه.

? ما نبي نختار من يغره ويغيره الكرسي الأخضر.

? ما نبي نختار من لا يكشف عن ذمته المالية قبل يوم الاقتراع.

? ما نبي نختار من يسلط اهله على المواطنين بالتواصل الاجتماعي.

ما نبي نختار واحد يعيش دور الطاووس.

والحين بعد ما ذكرنا من الذي لا يستحق ان نختاره يوم الخميس الموافق 29/9/2022م القادم أتمنى نختار الصادق معنا ومع نفسه والمحب للوطن والمواطن وان يكون مراقباً ومشرعاً حقيقياً وليس صورياً محسوباً وجامعاً للمال، ولذا فعلا يجب علينا كمواطنين ان نحسن الاختيار حتى يكون عندنا سلطة تشريعية تساوي السلطة التنفيذية من أجل كويت الحاضر والمستقبل، والحين ما في حجي نكتبه إلا الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل سوء وشر ويكون حالنا بيد سلطتين تحبان الوطن والمواطن، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: شنو قصة الإنجليزي مع بعض المرشحين؟ الجواب سهل خالف تعرف بس بهايط وما عندي شيء صج، وانت يوووز واركد يا مواطن.

