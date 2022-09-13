الديموقراطية المتأصلة في الكويت

آراء

تستعد الكويت في التاسع والعشرين من الشهر الحالي لكي تضرب المثل في الديموقراطية التي يتعلم منها العالم أصولها وعراقتها، ولقد استعدت الكويت لكي تتزين بحلتها الجميلة للانتحابات فالكويت ذات التاريخ القديم في المشاركة السياسية، هي التي استندت أسرة آل الصباح في حكمها إلى مبدأ الشورى والتوافق والتعاون، وأثبت النظام السياسي في الكويت مرونة وقدرة جلية على استيعاب الخلافات السياسية من خلال التسويات أو بالاستناد إلى القضاء والتدخل في الوقت المناسب من القيادة السياسية من أجل إصلاح الاوضاع في البلاد.

ومع استمرار الديموقراطية في الكويت، التي تبرز بشكل دائم في وجود مجلس الأمة المنتخب من الشعب والذي يمثل الأطياف السياسية كافة، وجدت الكويت نفسها في مركزٍ متقدمٍ عربياً وعالمياً، ما يؤكد نجاحها في إرساء الديموقراطية في حياتها السياسية.

فبعد نحو شهرين على نجاح انتخابات مجلس الأمة السابقة، حققت الكويت تقدماً في مؤشر وضع الديموقراطيات حول العالم، بعدما حلت في المركز الـ106 عالمياً من بين 179 دولة.

وجاءت الكويت في الترتيب الثاني عربياً، بعدما تقدمت 5 مراكز خلال 2020، من 111 في عام 2019 إلى 106 عالمياً.

وأجرت الكويت، في الـ5 من ديسمبر 2020، آخر انتخابات لمجلس الأمة، وبرز فيه 31 وجهاً جديداً للبرلمان بنسبة تغيير 62%، مع غياب تام للمرأة، فلم تفز أي مرشحة.

إن التجربة الكويتية في ممارسة العمل الديموقراطي لم تكن حديثة نسبياً، بل هي تعود إلى العام 1921، عندما تم تأسيس أول مجلس تشريعي برأي وموافقة حاكم الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح، ثم توالت العديد من المجالس التشريعية.

ويمثل الدستور الكويتي مكسباً حضارياً مهماً؛ لما يحمله من مواد تركز على القيم الإنسانية بصورة لافتة، فقد وضع الدستور أساساً مستقراً لنظام الحكم الديموقراطي وكفل الحريات العامة، وضمن الحقوق المدنية، وحدد أسس النظام والدولة والمجتمع، ونظم هيئات الحكم في إطار مبدأ فصل السلطات الثلاث.

إن دولة الكويت دائماً ما تقدم نموذجاً رائداً ومتطوراً وملهماً في مسيرة الديموقراطية وتعزيز المشاركة السياسية فلقد اثبت الشعب الكويتي من خلال هذا الاستحقاق الديموقراطي المهم أنه قادر على تجاوز جميع التحديات في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ان قدم التجربة الديموقراطية الكويتية وارتباطها بنشأة الدولة الحديثة منذ ستينات القرن الماضي كان سببا في نجاحها كما أن استمرار التجربة بحد ذاتها أكسبها مزيداً من الثقة والرسوخ والألفة لدى المجتمع الكويتي، فمجلس الأمة هو الوحيد الذي يحظى بصلاحيات لا تتوافر لدى مثيلاته في دول المنطقة، فضلاً عن أن كثيراً منها يُعيَّن أعضاؤها تعييناً، أما مجلس الأمة الكويتي فيتشكل وفق آلية الانتخابات المباشرة.

إن رسوخ الديموقراطية في الكويت سببه تمسُّك الشعب بها، ودعم نظام الحكم لاستمرارها، وإن تعرضت التجربة الديموقراطية الكويتية لأكثر من هزة، إلا أن القيادة السياسية تراقب بعين واعية وتعيد الديموقراطية إلى صوابها إن حادت عن الطريق، لذا فلتستعد الكويت ومواطنوها لهذا العرس الانتخابي وهذه المرحلة الديموقراطية التي ترفل بها الكويت.

