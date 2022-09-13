آراء

في ظل هذه الايام وما يحدث من استعداد الجميع من مرشحين وناخبين ومع اقتراب موعد الانتخابات لمجلس الامة، يتنافس كل مُرشح بالإدلاء بدلوه ليثبت للمجتمع بأنه الأفضل وبأحقيتة بالاصوات.

مجتمع يترقب تصريحات ووعود بإصلاحات في جميع المجالات، وانتشال جميع المرافق من النمط القديم لتواكب الدولة التطور والحداثة التي صرنا نلاحظها في دول الجوار ونتحسر حيث ما زال الزمن متوقفاً لدينا عند عام 2000، نحن بحاجه إلى تجديد بمعنى ما تحمله الكلمة من معنى من ترفيه إلى وزارات وقوانين ومعالجة الوضع السيئ والمتدني الذي وصلنا له في جميع المجالات وهذا ما أظهرته التصنيفات العالمية.

في خضم هذا الزخم من الامور العالقة والحاجة المُلحة من المجتمع لسماع ما يدعوهم للتفاؤل من المرشحين والناشطين (اذا كان موجوداً لدينا ناشط بالمعنى الصحيح) يبدو بأنه حدث خلط للمفاهيم لدى البعض، وقام بالاعداد بما يُعرف (وثيقة القيم)، التي بدلا من ان تكون اقتراحات لحلول في (تحسين المستوى المعيشي للمواطن، حل قضية البدون، تقليص فترة انتظار السكن، تحسين الخدمات العامة من صحة وتعليم وطرق وبنية تحتية).

وثيقه بتفنيد الاثني عشر بنداً من بنودها اجدها تفتقر للواقعية، مع ركاكة في المحتوى وهشاشة في الطرح والاسلوب، لمجتمع نعيش فيه منذ وُلدنا على أرض العِزة (الكويت) محافظ رغم ازدياد اختلاف الثقافات الموجودة على أرضه وبرغم التطور التكنولوجي وظهور مواقع التواصل الاجتماعي إلا أننا ما زلنا محافظين على هويتنا الثقافية وقيمنا الاسلامية وعاداتنا الاجتماعية الجميلة، بغض النظر عن وجود البعض الخارج عن هذه المبادئ ومن وجود طفرات لا تمُت لمجتمعنا بِصِلة، فإنه لا يُعطي أحداً الحق بأن يعتبرها ظاهرة منتشرة ويحكم على المجتمع بأنه خارج عن القيم واعداد وثيقة ببنود تفرض مراقبة تصرفات المجتمع.

الدول في تقدم ومواكبة لركب التطور والحداثة ونحن ما زلنا نناقش منع الاختلاط واللبس المحتشم والحفلات والمهرجانات وكأن النمو الاقتصادي والاصلاحات الهيكلية للبلد لا تتحقق إلا بتطبيق بنود هذه الوثيقة السحرية.

إن رؤية البعض التشاؤمية للمجتمع من زاوية نصف الكوب الفارغ لا تعطيهم الحق بفرض رقابة على قيم هي مطبقة وموجودة بالفعل ومحسوسة وملموسة بين افراده، ولله الحمد الثقافة في الكويت تعد امتداداً للثقافة العربية والاسلامية بشكل عام وثقافة شبه الجزيرة العربية بشكل خاص، والمجتمع الكويتي مجتمع متفتح متقبل للثقافات المحيطة به، كما أن مبدأ التشاور والحوار بين الكويتيين والحكام منذ قيام الدولة جعل من ثقافة الديموقراطية وحرية التعبير أساساً مهماً للثقافة الكويتية ومبدأ أساسي مبني على قيم ليست بحاجة من اي احد بأن يحددها ويضع عليها رقيباً.

«كل المجتمعات بحاجة الى الدين ولكن ليس ديناً يصادر العقل وليس ديناً يصادر المعرفة وديناً يُكره الناس على ان يسيروا بالعصا انما دين يعتمد الاقناع، يعتمد الفكرة، يعتمد النظرة، يعتمد على الموضوعية والعلم». د. جاسم سلطان

