ليفاندوفسكي يخيف «ميونيخ»

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يحل البولندي روبرت ليفاندوفسكي ضيفا على ناديه السابق بايرن ميونيخ اليوم مع فريقه الجديد برشلونة في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من فوز بايرن الثمين على مضيفه إنتر الإيطالي 2-0 في عقر دار الأخير الأربعاء الماضي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، سقط العملاق البافاري في فخ التعادل في ثلاث مباريات متتالية في الدوري المحلي أزاحته عن الصدارة وجعلته في مركز غير مألوف هو الثالث بعد ست مباريات.

وفي الوقت الذي لم يجد فيه بايرن ميونيخ صعوبة في هز الشباك هذا الموسم بتسجيله 31 هدفًا في تسع مباريات في مختلف المسابقات، فقد بدا واضحا في الأسابيع الأخيرة غياب التوغلات في اللحظات الحاسمة لهدافه السابق ليفاندوفسكي المنتقل إلى صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية. وشاءت الصدف أن تضع الهداف البولندي ليفاندوفسكي المنتقل هذا الصيف الى برشلونة، في مواجهة فريقه السابق بايرن الذي تركه بعدما دافع عن ألوانه منذ 2014 وتوج معه هدافاً للدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية. ويتجدد الموعد بين الفريقين بعدما كانا في المجموعة ذاتها أيضاً الموسم الماضي حين فاز بايرن ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 3-0. وستكون المواجهة إعادة أيضاً لربع نهائي 2019-2020 الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، وحقق حينها النادي البافاري نتيجة تاريخية 8-2 في طريقه الى اللقب السادس في تاريخه على حساب باريس سان جرمان الفرنسي. وضرب ليفاندوفسكي بقوة في بداياته في إسبانيا، حيث سجل ستة أهداف في خمس مباريات في الليغا ليحتل مكانه المعتاد على قمة لائحة الهدافين.

ولم يخسر برشلونة في الدوري حتى الآن وحقق أربعة انتصارات مقابل تعادل واحد ويحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب.

في دوري أبطال أوروبا، افتتح ليفاندوفسكي رصيده بثلاثية في مرمى ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الأولى في المباراة التي حسمها النادي الكاتالوني في صالحه 5-1. وفي حديثه مباشرة بعد التعادل المخيب على أرضه مع شتوتغارت المتواضع 2-2 السبت، قال المدير الرياضي للنادي البافاري حسن صالحميدجيتش، إن فريقه يعرف جيدا معظم الأضرار التي يمكن أن يلحقها ليفاندوفسكي. وقال عن المستوى الجيد لمهاجمه السابق مع ناديه الجديد «لقد تم تحذيرنا».

ويتمتع بايرن بسجل قوي أخيراً أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا بأربعة انتصارات متتالية، ومع ذلك، فإن بطل أوروبا ست مرات يدرك تمامًا أن التشكيلة الحالية للنادي الكاتالوني أقوى بكثير من تلك التي واجهها في المباريات الأخيرة.

وقال صالحميدجيتش عندما سئل عما إذا كان فريقه خائفا قبل زيارة برشلونة: «قلق؟ لا أعرف (بشأن ذلك)». وأضاف «علينا أن نغيّر سرعتين، حتى ثلاث ضد برشلونة». وتابع «يملك برشلونة لاعبين مميزين، يلعبون كرة قدم جيدة (و) «ليفا» في خط الهجوم، إنه يستغل كل فرصة». من جهته، أكّد المدير الفني البافاري يوليان ناغلسمان أن مستوى فريقه في الدوري الألماني لن يغيّر الاستعدادات لمباراة برشلونة.

وقال «استعداداتي للمباراة بالطريقة التي كنت سأفعلها لو فزنا. نحاول التوصل إلى فكرة جيدة عن برشلونة والتي ستكون صعبة. كنت سأفعل نفس الشيء لو فزنا 4-0 على شتوتغارت.

