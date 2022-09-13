دي ليخت: علينا التحسن

دوليه

أكد الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع بايرن ميونخ، أن فريقه، فقد كل الحيل خلال مواجهة شتوتغارت بالدوري الألماني.

وتعادل بايرن مع شتوتغارت 2-2، السبت، قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا اليوم، علما بأن التعادل أمام شتوتغارت كان هو الثالث على التوالي في البوندسليغا للفريق البافاري. وقال دي ليخت، في تصريحاته نقلتها صحيفة «بيلد» الألمانية: «التعادل مع شتوتغارت لا يرضينا، فهو ليس جيدا. لقد كانت مباراة صعبة للغاية». وأضاف: «لم نستغل الفرص التي حصلنا عليها بشكل جيد، في الوقت الذي دافع فيه شتوتغارت بقوة وضيق علينا مساحات الملعب. لم نخلق الحلول اللازمة لتحويل فرصنا في الشباك، وصنع المزيد من الفرص». وأتم: «علينا أن نقدم أداء أفضل في المباراة المقبلة أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا، ونعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها في المباريات الماضية».

