فيلكس غاب عن تدريبات أتلتيكو

دوليه

باشر أتلتيكو مدريد سريعا تدريباته بعد الفوز العريض 4-1 على سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، تحضيراً لمواجهة باير ليفركوزن في دوري الأبطال اليوم. وغاب عن المران جواو فيلكس على سبيل الاحتياط بعد تعرضه لكدمة، لكن يتوقع أن يكون جاهزا للقاء ليفركوزن. بينما لم يشارك يان أوبلاك ولا خوسيه ماريا خيمينيز مع الفريق في مواجهة الليغا ولا يزال ظهورهم أمام الفريق الألماني محل شك، وهو نفس موقف ستيفان سافيتش وسرخيو ريغيلون. وتدرب اللاعبون الأساسيون في مباراة فيغو بحمل أقل من زملائهم البدلاء وهم أنطوان غريزمان وفيليبي مونتيرو وساؤول نييجيث وكوكي ريسوركسيون وماتيوس كونيا وماركوس يورينتي ومدافع الفريق الرديف ماركو مورينو. وقد يضطر المدرب دييغو سيميوني للاستغناء عن جهود فيلكس وأوبلاك وكذلك خيمينيز بعد شعور الأخير بآلام أسفل الظهر، لينضما إلى الغائبين المؤكدين سافيتش وريغيلون. وكان أتلتيكو فاز في الجولة الأولى من دوري الأبطال على بورتو البرتغالي 2-1.