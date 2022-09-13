سونيس: ليفربول تحول إلى المرتبة الثانية

دوليه

تحدث غرايم سونيس، أسطورة ليفربول، عن أسباب تراجع الريدز خلال الموسم الحالي. وقال سونيس، في تصريحات أبرزها موقع «ليفربول إيكو» البريطاني: «يمكنك التحدث إلى جميع المدربين والمحللين المعاصرين الذين تفضلهم، وملء الصفحات الرياضية بكل البيانات التي يمكنك وضع يديك عليها لتحليل وضع ليفربول، لكن الجزء الوحيد غير القابل للتفاوض أنه عند الفوز بالمباريات يجب أن تكون الأسبق إلى الكرة». وأضاف: «في الوقت الحالي، ليفربول لا يفعل ذلك، ولهذا السبب هم على بعد ميل من الفريق الذي عرفناه في عهد يورغن كلوب». وزاد: «كونهم أول من يفعل كل شيء في المباراة وبحدة، جعلهم فريقًا فائزًا مرة أخرى.. هم ومانشستر سيتي أفضل فريقين في البلاد بهذا الأمر، ولا أحد يقترب من حدتهما. يمكنهما الضغط بشدة على المنافسين». وواصل: «انتقل ليفربول من فريق يمكنه ضغط المنافس من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة، إلى فريق يأتي فجأة في المرتبة الثانية في كل شيء.. عند القيام بذلك يصبحون عرضة للسقوط في كل هجوم عليهم». وأردف: «هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأشخاص الذين لديهم البيانات والنظريات الكبيرة يقدمون ذلك. سيخبرونك عن خط دفاع ليفربول العالي، وأن صلاح ليس نفس اللاعب الذي كان عليه، وأن أرنولد يرتكب أخطاء ساذجة مرة أخرى عندما تسبب في هدفين أمام نابولي، لكن يبدو أن ليفربول لا يملك نفس الطاقة». واختتم: «أنا بالتأكيد لم أر صلاح نفسه. لقد وقع العقد الكبير الذي أراده وآمل حقًا ألا نراه يشعر بالراحة عقب هذا الأمر».