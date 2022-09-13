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دوليه

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نادال هنأ ألكاراس


قدم رافائيل نادال، التهنئة لمواطنه كارلوس ألكاراس، على تتويجه بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس، وصعوده لصدارة التصنيف العالمي. ونشر نادال عبر حسابه على تويتر «التهاني لكارلوس ألكاراس على أول لقب غراند سلام لك وعلى صدارة التصنيف العالمي الذي يكلل موسمك الأول الرائع». وتابع «أنا على يقين بأنك ستحقق المزيد من المواسم الرائعة». وبعدها تابع نادال موجها حديثه بالثناء على أداء كاسبر رود، الذي نشأ في أكاديميته للتنس وينتظر أن يرتقي لوصافة التصنيف «لقد بذلك مجهودا كبيرا يا كاسبر رود. أنا فخور بك. لم تكن محظوظا لكنك قدمت بطولة رائعة».


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