أنشيلوتي سعيد بالفوز على مايوركا

دوليه

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، سعادته بالانتصار 4-1 ضد ريال مايوركا، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، في معقل الميرنغي ملعب «سانتياغو برنابيو».

واستعاد ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين أمام برشلونة، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 5 نقاط في المركز الـ13. وقال أنشيلوتي، في تصريحات له عقب المباراة، نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: «الأفضل بين هدف فالفيردي، أو رودريغو؟ يعجبني الأهداف الثلاثة التي كانت ذات جودة. مايوركا تقدم في النتيجة ثم تعادلنا وتقدمنا وأصبحت المباراة أسهل». وأضاف: «درجة الحرارة كانت صعبة. استقبلنا هدفا من ركلة ثابتة، وحافظنا على هدوئنا وشيئا فشيئا عدنا للمباراة».

وتابع: «هناك العديد من العوامل وراء الفوز، أولها جينات اللاعبين، بجانب قدرتهم على اللعب بطاقة وسرعة، مثل رودريغو، وفالفيردي، وكامافينغا، ومودريتش، وتشواميني، والالتزام الذي لعبوا به فهم جادون للغاية ويعملون بشكل جيد».

وبسؤاله عما إذا فالفيردي سيكون قائدا في المستقبل، أجاب: «يكون المرء قائدا حين يصبح مثالا، وفيدي مهم جدا جدا لنا، ومازال متواضعا وسيساعده ذلك على أن يكون قائدا في المستقبل، ولدينا هنا العديد من القادة».

ونوه: «فينيسيوس لاعب مميز، وطريقة لعبه تثير غضب المنافس، فهو يحاول دائما المراوغة، لكن هذه أشياء تحدث في كرة القدم، ومع الخبرة سيتعلم». وعن غضب أسينسيو، كشف: «لقد أردت إجراء تغييرين، وكنت أخطط للدفع بماريانو، وأسينسيو، لكن أصيب لوكاس فاسكيز ولم يكن لدينا سوى تغيير واحد، ونعم هو غاضب وأتفهم ذلك لأنه أمر طبيعي بأن يسعى للعب». وحول تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني، أوضح: «كانت الفكرة هي إزالة هازارد من قلب الهجوم قليلا وإدراج آخرين مثل فالفيردي، ورودريغو، وأحيانا فينسيسوس».وتابع: «سيبايوس كان أكثر مشاركة لأنه لم يكن هناك الكثير من المساحات، وهازارد حاول تنفيذ المطلوب منه، وكانت مباراة إيجابية لكلاهما». وأتم: «نحن نقوم بعمل جيد جدا، والفريق استطاع تعويض غياب بنزيما، وحصلنا على ثقة مهمة، ونتمنى عودته قريبا».

وانتزع ريال بيتيس المركز الثالث من فياريال عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله رودري في الدقيقة 61. ورفع بيتيس رصيده الى 12 نقطة، فيما مني فياريال بخسارته الاولى هذا الموسم وتراجع الى المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط. واستعاد أتلتيك بلباو توازنه عقب خسارته أمام ضيفه إسبانيول 0-1 في المرحلة الماضية، وعاد بفوز كبير خارج قواعده على حساب مضيفه إلتشي 4-1.

وحقق خيتافي فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه ريال سوسييداد 2-1.

