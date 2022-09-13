أونيون يتربع على الصدارة

دوليه

تربع أونيون برلين على صدارة ترتيب الدوري الألماني بتحقيقه فوزه الرابع، وجاء على حساب مضيفه كولن 1-0 أول من أمس في المرحلة السادسة، مستفيداً من خدمة أسداها له بوروسيا مونشنغلادباخ باجباره مضيفه فرايبورغ المتصدر السابق على التعادل السلبي.

ويدين أونيون برلين بوجوده في الصدارة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي تعثر السبت بالتعادل مع شتوتغارت 2-2 وبات ثالثا، الى مدافع كولن تيمو هوبرس الذي أهداه النقاط الثلاث حين حول الكرة في شباك فريقه عند طريق الخطأ منذ الدقيقة الرابعة خلال اعتراضه عرضية السورينامي شيرالدو بيكر. وكان بإمكان نادي العاصمة إضافة هدف ثانٍ لو نجح الأميركي جوردان سيباتشو في ترجمة ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من اللقاء الذي أكمله كولن بعشرة لاعبين في آخر 9 دقائق بعد طرد لوكا كيليان (81). وعلى أصداء غناء الجمهور «نحن في الصدارة»، قال القائد النمسوي لأونيون برلين كريستوفر تريمل لشبكة «دازون» للبث التدفقي «نحن منطلقون. نقوم بعمل جيد ولهذا السبب نحن في المكان الموجودين فيه». وأقر مدرب كولن شتيفن باومغارت الذي مني فريقه بهزيمته الأولى للموسم مقابل انتصارين وثلاثة تعادلات، أنه فريقه «لم يجد إجابة» على طريقة لعب أونيون برلين، مضيفا «انه انتصار مستحق. عليك أن تقر بذلك. لم أرَ فريقا يلعب بجودة أونيون برلين منذ فترة طويلة».

