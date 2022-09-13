أتالانتا أهدر فرصة الصدارة.. وتعادل مخيب ليوفنتوس

دوليه

واصل يوفنتوس نتائجه المخيبة بتعادل أمام ساليرنيتانا 2-2 أول من امس، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الايطالي. وسجل يوفنتوس هدفا في الوقت القاتل ليعادل النتيجة، قبل أن يضيف هدفا ثالثا في الثواني الأخيرة إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد «فار». وتقدم الضيوف بهدفين سجلهما أنتونيو كاندريفا (18) والبولندي كريستوف بيونتك من ركلة جزاء في الدقيقة 45، وبعد ذلك قلص البرازيلي بريمر النتيجة في الدقيقة 51 ثم أدرك ليوناردو بونوتشي التعادل في الدقيقة 90+3. وفي مباراة أخرى، أهدر أتالانتا فرصة العودة إلى الصدارة بتعادل مخيب أمام ضيفه الوافد الجديد كريمونيزي 1-1 أول من امس. وأوقف كريمونيزي العائد إلى الـ «سيري أ» للمرة الاولى منذ عام 1996، سلسلة من 3 انتصارات تواليا لأتالانتا الذي رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، متساوياً مع نابولي المتصدر الفائز على ضيفه سبيتسيا 1-0 السبت في افتتاح منافسات هذه المرحلة، وميلان الثالث الفائز على مضيفه سمبدوريا 2-1 في اليوم ذاته. وفي مباراة مغلقة ودفاعية على حساب الهجوم، تألق الحارسان فصد حارس عرين الفريق الضيف الروماني أيونوت رادو تسديدة من الكولومبي لويس مورييل بعد سبع دقائق من صافرة البداية، قبل أن يتدخل مجددا أمام لاعب وسط أتالانتا الهولندي تون كوبمينرس (23). وتقدم أتالانتا بهدف صحيح هذه المرة برأسية مدافعه التركي ميريح ديميرال بعد تمريرة من المتألق كوبمينرس (74). غير أن كريمونيزي أعاد خلط الأوراق حارما أتالانتا من الصدارة التي تبوأها للمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما، بإدراكه التعادل بعدما صد حارس أتالانتا الأرجنتيني خوان موسو تسديدة من البديل الأرجنتيني سانتياغو أسكاسيبار تابعها بنجاح إيمانويل فاليري في الشباك (78). وهو التعادل الثاني تواليا لكريمونيزي بعد بداية كارثية مع 4 هزائم تواليا، ليصعد إلى المركز الثامن عشر. وفي باقي المواجهات، فاز لاتسيو على هيلاس فيرونا 2-0 وبولونيا على فيورنتينا 2-1 وأودينيزي على مضيفه ساسولو 3-1 فيما تعادل ليتشي مع مونزا 1-1.