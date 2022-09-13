لوريان انفرد بالرابع

دوليه

انفرد لوريان بالمركز الرابع بفوزه على ضيفه نانت 3-2 وخسارة شريكه السابق ليون امام مضيفه موناكو 1-2 أول من أمس في ختام المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي. في المباراة الأولى، كان نانت البادئ بالتسجيل عبر الكاميروني إغناتيوس غاناغو في الدقيقة 13، بيد أن فرحته لم تدم سوى ست دقائق، حيث أدرك البوركينابي دانغو واتارا التعادل (19). ومنح يوان كاثلين التقدم للوريان بعد ربع ساعة على انطلاقة الشوط الثاني (60)، وعزز المالي إبراهيما كونيه بالهدف الثالث (74)، قبل أن يسجل النيجيري موزيس سايمون الهدف الثاني للضيوف (85). وهو الفوز الثالث تواليا للوريان والخامس هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 16 نقطة بفارق 3 نقاط أمام ليون الذي مني بخسارته الثانية تواليا والثانية هذا الموسم بسقوطه امام موناكو 0-2، فيما تعرض نانت لخسارته الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الخامس عشر. وانتظر موناكو الشوط الثاني لحسم نتيجة المباراة، فافتتح التسجيل عبر بونوا بادياشيل (55) وأضاف التشيلي غييرمو ماريبان الهدف الثاني بعد ثماني دقائق (63)، قبل أن يقلص الدولي الكاميروني كارل توكو إيكامبي الفارق في الدقيقة 81. وبذلك، حقق موناكو فوزه الثالث هذا الموسم والثاني بعد تعادلين وخسارتين، فرفع رصيده الى 11 نقطة في المركز السابع بفارق الاهداف خلف رين الذي أكرم وفادة ضيفه أوكسير بخماسية نظيفة. وصعد رين الى المركز السادس برصيد 11 نقطة مقابل 7 نقاط لأوكسير الرابع عشر. وقاد المهاجم الدولي المغربي زكرياء أبوخلال فريقه تولوز إلى وقف سلسلته السلبية في مبارياته الأربع الأخيرة عندما سجل له هدف الفوز في مرمى ضيفه رينس في الدقيقة 31. وقاد المهاجم الدولي المغربي الآخر سفيان بوفال فريقه أنجيه إلى فوزه الأول عندما سجل الهدف الثاني في مرمى ضيفه مونبلييه 2-1. وعمق نيس جراح مضيفه أجاكسيو عندما ألحق به الخسارة الخامسة تواليا والسادسة هذا الموسم، وذلك بفوزه عليه بهدف وحيد سجله. وسقط ستراسبورغ في فخ التعادل السلبي مع ضيفه كليرمون فيران.

