ألكاراس يتوج بلقب «أميركا المفتوحة»

دوليه

أحرز الإسباني اليافع كارلوس ألكاراس أول لقب كبير في مسيرته، بتتويجه أول من أمس في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في التنس، ليصبح أصغر مصنف أول عالميا في التاريخ. وتفوق اللاعب البالغ 19 عاما و4 أشهر و6 أيام على النروجي كاسبر رود 6-4 و2-6 و7-6 (7-1) و6-3 في نهائي فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم، ليصبح أول مراهق يحرز لقب بطولة كبرى منذ مواطنه رافايل نادال في رولان غاروس 2005 والأصغر يعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ الأسترالي ليتون هويت (20 عاما و9 أشهر) في 19 نوفمبر 2001. كما أصبح اللاعب الذي ضرب 55 كرة فائزة و14 ارسالا ساحقا، أصغر متوج في نيويورك منذ الأميركي بيت سامبراس في 1990. وكانت بطولة مرهقة لألكاراس الذي حطم الرقم القياسي لأطول وقت في الملعب خلال بطولة كبرى واحدة، متخطيا زمن 23 ساعة و21 دقيقة الذي كان يحمله الجنوب إفريقي كيفن أندرسون عندما حل وصيفا لويمبلدون 2018. في المقابل، كانت الخسارة الثانية في نهائي بطولة كبرى لرود هذا الموسم، بعد سقوطه أمام نادال في رولان غاروس، فيما كان يسعى أيضا لتصدر التصنيف العالمي للاعبين المحترفين. ومع إغلاق سقف الملعب، وقفت الجماهير قبل انطلاق المباراة النهائية دقيقة صمت في الذكرى الحادية والعشرين لهجمات 11 سبتمبر.

وأنقذ اللاعبان كرات مبكرة لكسر الارسال، قبل أن يحسم ألكاراس كسر الارسال الوحيد في المجموعة الأولى ويتقدم 3-1. وخسر رود المجموعة، لكنه تفوق بالروح الرياضية عندما أقر بكرة ارتطمت مرتين أمامه في الشوط الثامن ليفقد نقطته. وفي المجموعة الثانية، أهدر ألكاراس كرة لكسر الارسال (2-2). ليدفع الثمن لتقدم رود 4-2، ثم المعادلة بمجموعة لواحدة. وتقدم الإسباني سريعا 2-0 في الثالثة، لكن رود رد وحصل على فرصتين لحسمها في الشوط الثاني عشر الذي دام 11 دقيقة، إلا أن ألكاراس ضرب كرات طائرة دقيقة أنقذته. وحسم الإسباني الشوط الفاصل (تاي بريك) الأول في هذه الدورة، ثم تفوق بشكل واضح في المجموعة الرابعة 6-3.

