مرتضى: سنبرم كل الصفقات رغم أزمة الحجز

دوليه

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن ناديه سيكمل كل الصفقات لدعم الفريق الأول قبل الموسم الجديد رغم أزمة الحجز على أرصدة النادي من قبل ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق. وقال إن عباس رئيس النادي الأسبق ليس له أي أموال لدى النادي. ويطالب عباس بالحصول على نحو 50 مليون جنيه يؤكد أن النادي مدين له بها. وأضاف مرتضى «مجلس الإدارة عاد إلى النادي وهو محروم من التعاقدات لمدة فترتين ثم يقوم ممدوح عباس بالحجز على أموال النادي ليمنعنا من فترة تعاقدات ثالثة». وواصل»جميع التعاقدات الخاصة بموسم الانتقالات الحالي سوف تتم رغم جميع الضغوطات ورغم الحجز على أرصدة النادي.. وجميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم المالية وجميع الصفقات الجديدة تم دفع مقدم التعاقد لهم». وواصل «كل اللاعبين الراحلين عن الزمالك سواء بالبيع أو الإعارة رحلوا بناء على رغبة المدرب فيريرا كما تم تمديد عقود المعارين قبل إعارتهم ولا يوجد في عقود إعارتهم أي بنود للبيع أو شروط جزائية». إلى ذلك نجح مسؤولو البنك الأهلي في تدعيم صفوف الفريق ب3 لاعبين من الزمالك وهم إسلام جابر وحمدي علاء بالإضافة إلى أسامة فيصل. وحصل البنك على خدمات إسلام جابر في صفقة بيع نهائي بينما نجح في التعاقد مع حمدي علاء لموسم واحد على سبيل الإعارة كما مدد إعارة أسامة فيصل لموسمين مقبلين. كما رحل مروان حمدي عن الزمالك إلى المصري البورسعيدي في صفقة بيع نهائي بعد انتهاء إعارته لسموحة.