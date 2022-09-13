إقالة ترينتشوفسكي.. والزلفاني بديل مؤقت

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أقال العربي مدربه المقدوني يوغوسلاف ترينتشوفسكي وكلف مساعده التونسي بتدريب الفريق مؤقتاً، حسبما أعلن النادي على حسابه الرسمي في موقع «تويتر».

وذكر النادي أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بالاستغناء عن ترينتشوفسكي وإسناد المهمة إلى الزلفاني مؤقتاً لحين اختيار مدرب جديد.

وفشل المدرب المقدوني في مهمته مع الأخضر خلال الفترة الماضية، بعد أن قاد الفريق في 4 مباريات تعادل في اثنتين منهما في الدوري الممتاز أمام النصر 1-1، وأمام السالمية 2-2، وخسر في اثنتين احداهما في الدوري أمام الكويت 2-3، والأخرى في كأس الاتحاد الآسيوي أمام السيب العماني 0-2 ضمن الدور نصف النهائي لمنطقة الغرب.

ولم يظهر العربي بالصورة المنتظرة في المباريات الأربع، بل إنه كان قريباً من الخسارة أمام النصر الذي أضاع مهاجمه محمد دحام ركلة جزاء في الوقت بدل ضائع، في حين فشل الفريق في المحافظة على تقدمه بهدفين أمام السالمية، وتخلف أمام الكويت بهدفين نظيفين ثم عاد بالنتيجة قبل أن يخسر 2-3.

وتعرض ترينتشوفسكي لانتقادات كبيرة من الجماهير بسبب طريقة إدارته للمباراة واختياره للتشكيلة والتبديلات التي يجريها في كل مباراة، مع تراجع واضح في مستوى معظم اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب.

وتعاقد العربي مع الزلفاني يوليو الماضي في منصب المستشار الفني بالإضافة إلى توليه مهمة المدرب المساعد. وكان الزلفاني صرح في وقت سابق أن افتقاده شهادة التدريب (PRO) هو السبب الذي جعله يتقلد منصب المستشار الفني والمدرب المساعد في العربي، وأشار إلى أن مسؤولي النادي وعده بمساعدته على الحصول على شهادة التدريب الأولى في آسيا التي ستفتح أمامه أبواباً جديدة. وسبق للزلفاني أن درب أندية سودانية أبرزها المريخ الذي صعد معه إلى الدور نصف النهائي للبطولة العربية، كما أشرف على تدريب أبها والكوكب السعوديين، والملعب التونسي، كذلك عمل في الدوري الموريتاني، وفي الجزائر، وفي عمان.

