برقان للتعويض أمام اليرموك

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يبحث برقان إلى التعويض عندما يواجه مضيفه اليرموك على ستاد عبدالله الخليفة في الساعة 06:25 مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى التي تشهد اليوم أيضاً مباراة خيطان مع الصليبخات على ستاد ناصر العصيمي في الساعة 08:45 مساءً.

وتراجع برقان إلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد قلب نتيجة مباراته مع خيطان من الفوز 2-1 إلى الخسارة 0-2 بسبب إشراكه المحترف التونسي حمزة الصيفي الذي لم يستكمل إجراءات تسجيله. ويصر مسؤولو النادي على صحة إجراءاتهم وهددوا باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وتعادل برقان مع الشباب 0-0 في الجولة الأولى ثم تغلب على خيطان في الجولة الثانية، في حين يمتلك اليرموك 3 نقاط من الفوز على الصليبخات 2-1 وخسارة أمام الشباب 0-1 في الثانية.

وفي المباراة الأخرى، يتطلع خيطان إلى الصعود للصدارة بعد حصوله على دفعة معنوية جراء قلب نتيجة برقان لصالحه، في حين يبحث الصليبخات عن انتصاره الأول بعد أن خسر أمام اليرموك 1-2 في الجولة الأولى وغاب الثانية.

