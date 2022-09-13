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بعد قلب نتيجة مباراته مع خيطان

برقان للتعويض أمام اليرموك

راشد خلف
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الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

يبحث برقان إلى التعويض عندما يواجه مضيفه اليرموك على ستاد عبدالله الخليفة في الساعة 06:25 مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى التي تشهد اليوم أيضاً مباراة خيطان مع الصليبخات على ستاد ناصر العصيمي في الساعة 08:45 مساءً.
وتراجع برقان إلى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد قلب نتيجة مباراته مع خيطان من الفوز 2-1 إلى الخسارة 0-2 بسبب إشراكه المحترف التونسي حمزة الصيفي الذي لم يستكمل إجراءات تسجيله. ويصر مسؤولو النادي على صحة إجراءاتهم وهددوا باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس).
وتعادل برقان مع الشباب 0-0 في الجولة الأولى ثم تغلب على خيطان في الجولة الثانية، في حين يمتلك اليرموك 3 نقاط من الفوز على الصليبخات 2-1 وخسارة أمام الشباب 0-1 في الثانية.
وفي المباراة الأخرى، يتطلع خيطان إلى الصعود للصدارة بعد حصوله على دفعة معنوية جراء قلب نتيجة برقان لصالحه، في حين يبحث الصليبخات عن انتصاره الأول بعد أن خسر أمام اليرموك 1-2 في الجولة الأولى وغاب الثانية.


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