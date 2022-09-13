دانيلوف انضم إلى «طائرة الكويت»

محلية

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انضم المحترف الروسي رومان دانيلوف إلى فريق الكرة الطائرة في نادي الكويت بعد وصوله إلى البلاد أول من امس. وكان الأبيض تعاقد مع دانيلوف إلى جانب الألباني غازميند هوساج الذي انضم إلى الفريق الأسبوع الماضي. ويشغل اللاعب الروسي (37 عاما) مركز 2، وهو يمتاز بالطول الفارع والقوة البدنية إلى جانب مهاراته الفنية المتميزة. ويسعى الأبيض من خلال هذا التعاقد إلى مواصلة تحقيق الألقاب المحلية والمنافسة على البطولات الخارجية. وسيبدأ المحترف الروسي تدريباته مع الفريق اليوم.وكان «الأبيض» جدد عقود لاعبيه الذين تجاوزوا 30 عاماً وهم الخماسي عبدالله جاسم، عامر السليم، عبدالله بوفتين، عبدالرحمن العتيبي وناصر الرفاعي. ويخوض الكويت تدريباته اليومية بقيادة المدرب الأرجنتيني داميان اريداندو ومساعده ماكس، وهو سيقيم معسكرا خارجيا خلال الفترة المقبلة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

