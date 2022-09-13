الشطي مستمر مع الأصفر

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لم يتطرق مجلس إدارة القادسية إلى إقالة الجهاز الفني في الوقت الراهن رغم الانتقادات الواسعة التي تعرض لها المدرب ناصر الشطي بعد الخسارة أمام كاظمة 1-3 في الجولة الثالثة. واجتمع الجهاز الإداري والفني مع اللاعبين كما جرت العادة بعد كل مباراة لمناقشة بعض الأخطاء التي شهدتها مباراة الأصفر الأخيرة من اجل تجهيز الفريق للمباراة المقبلة أمام الجهراء بعد غد الخميس على ستاد مبارك العيار، التي قد تحدد نتيجتها مصير الجهاز الفني. وفي الوقت الذي يجهز فيه الفريق الطبي المدافعين خالد إبراهيم وأحمد إبراهيم، تواجه الفريق مشكلة في مركز حراسة المرمى بعد إصابة على جراغ وسفر خالد الرشيدي إلى مستشفى «اسبيتار» في قطر لعلاجه من إصابة الظهر التي يعاني منها، ومن المتوقع أن يدفع المدرب بالحارس مبارك الحربي أمام الجهراء. .

