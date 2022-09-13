مجمع جابر العبدالله الدولي للتنس يحتضن 6 بطولات دولية

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يحتضن مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس ست بطولات دولية للتنس للناشئين وللرجال اعتباراً من 19 الشهر الحالي وحتى السادس من شهر نوفمبر المقبل يتنافس فيها لاعبون مصنفون من مختلف دول العالم من أجل حصاد نقاط التصنيف العالمية. وأكد أمين السر العام في الاتحاد الكويتي للعبة فالح العتيبي على جهوزية الاتحاد لتنظيم البطولات الدولية الست تحت إشراف الاتحاد الدولي، موضحاً أن البطولات تتوزع بين أربع مسابقات دولية للناشئين والناشئات لمدة أربعة أسابيع وبطولتين للرجال لمدة أسبوعين.

وقال العتيبي: «تلقينا طلبات مشاركة في البطولات من 70 لاعباً ولاعبة يمثلون 28 دولة»، وأضاف أن الاتحاد الكويتي اختار أفضل ثمانية لاعبين من المنتخب الوطني للمشاركة في هذه البطولات. وأوضح أمين سر عام الاتحاد أن الهدف الأساسي من تنظيم هذه البطولات الدولية هو إعطاء الفرصة للاعبي المنتخب الوطني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها سواء من ناحية الاحتكاك بلاعبين دوليين ذوي مستويات أعلى أو من ناحية تحصيل نقاط التصنيف الدولية التي تساعدهم على المضي قدماً في مشوار احتراف اللعبة. وأضاف أن من أهم أهداف استضافة وتنظيم مثل هذه البطولات الدولية هو إبراز ما تملكه الكويت حالياً من إمكانات ومنشآت تنس يوفرها مجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس الذي يعد واحداً من أفضل مجمعات التنس في المنطقة، وقال إنها فرصة كذلك للجمهور من محبي لعبة التنس لحضور المباريات ومساندة لاعبي الكويت والاستمتاع بأداء اللاعبين المشاركين من مختلف الدول المتقدمة في اللعبة، ودعا العتيبي محبي اللعبة إلى حضور المباريات التي تقام جميعها في مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً طوال أيام الأسبوع.وفي ختام تصريحه شكر العتيبي الهيئة العامة للرياضة على دعمها الدائم لأنشطة الاتحاد، كما شكر شركة التمدين الرياضية على تسخيرها كل إمكاناتها لإنجاحها وإظهارها بالشكل الذي يليق برياضة التنس الكويتية.

