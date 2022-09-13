ذهبيتان و5 برونزيات لـ «الكيوكوشينكاي» في «العربية»

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أحرز منتخب الكيوكوشينكاي كراتيه أول من أمس ميداليتين ذهبيتين وخمس برونزيات في ختام البطولة العربية الـ11 للعبة بالعاصمة اللبنانية بيروت.وانتزع سالم الهليلي المركز الأول عن فئة الناشئين (الوزن المفتوح) محرزاً الميدالية الذهبية بعد فوزه على اللبناني محمد نحال والعراقي قيس بن قيس.كما توج ضاري العنزي بالمركز الاول عن فئة الرجال الوزن المفتوح ليحرز الميدالية الذهبية بعد فوزه على اللبنانيين زكريا فاعور ومحمد منصور. ونال المركز الثالث بإحراز البرونزية كل من أحمد حسين (ناشئين وزن 65 كغم) وعبدالعزيز العازمي (ناشئين وزن تحت 60 كغم) وعبد الله محمد (ناشئين وزن 70 كغم) وسعود العتيبي (رجال وزن 60 كغم) وطارق علي (رجال وزن تحت 90 كغم). وقال رئيس الوفد الكويتي حسن الكندري في ختام البطولة إن «هذه أول مشاركة للكويت حققت فيها إنجازات بحصد سبعة لاعبين ميداليات من بين 10 مشاركين في البطولة خصوصا انه جرت مواجهة منتخبات قوية مثل لبنان والعراق وتونس». وأضاف «نهدي الفوز لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وسمو نائب الأمير وولي عهده الامين الشيخ مشعل الأحمد وللجنة الأولمبية الكويتية على رأسهم الشيخ فهد الناصر والشيخ مبارك النواف».

