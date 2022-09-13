فوز «أبليكيشن» بلقب «كرة الصالات»

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توج فريق أبليكيشن بلقب بطولة السيدات لكرة الصالات التي نظمها قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة ضمن مهرجان صيفكم بارد بمشاركة 16 فريقاً، وجاء فريق سييا في المركز الثاني وحل فريق «الفتاة B» في المركز الثالث.

في هذا السياق، أشادت د. هند الهزاع مراقب إدارة الفعاليات الرياضية والشراكات بالمستوى الفني للاعبات والمنافسة القوية بين جميع الفرق، موضحة أن قطاع الرياضة للجميع بالهيئة يتطلع الى تنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية في الفترة المقبلة لجميع شرائح المجتمع خاصة فئة الشباب لما لها من دور أساسي وفعال في المجتمع.

