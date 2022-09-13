ما الذي يجري بالكويت؟!

الاخيرة

العجب كل العجب عند الشعب ليس الخطوات الإصلاحية القائمة التي يدعمها ويقف معها كل وطني ومحب للكويت، العجب هو لماذا تم التساهل في تطبيق القوانين وسمح بالتجاوزات المالية لأطراف ليست أساساً بحاجة للمال فلديهم مئات الملايين منه كل السنوات الماضية؟!

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خطوة إصلاحية ضخمة غير مسبوقة قرار الحكومة بحل مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والحل الأمثل دمج كثير منها وحتى إرجاعها كأقسام في الوزارات المعنية فما حصل بالسابق كان إحدى الجرائم الكبرى بحق المال العام، فقسم في إحدى الوزارات يشتغل به عشرات الموظفين ولا تزيد ميزانيته على 5 ملايين دينار تحول لهيئة مستقلة ميزانيتها 50 أو 500 مليون دينار وتضاعف راتب المسؤول عليها عشرات المرات دون زيادة في الانتاجية، كما تضاعف عدد العاملين بها من عشرات إلى مئات من المحسوبين على رئيسها دون عمل، وتكفل المال العام بتسديد خسائر تلك الهيئات والشركات والمؤسسات الطفيلية دون إنجاز يُذكر...

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آخر محطة:

بعد الدمج والإلحاق بالوزارات... تحتاج بعض تلك الهيئات والشركات والمؤسسات الى أفضل العقول والخبرات لإدارتها، إدارات تتكون من الأكفاء الأمناء الأذكياء ممن لا غضاضة لديهم بخلق شراكات استراتيجية مع الأنشطة المماثلة بالخليج والعالم فلم يعد في الوقت متسع لنهج... التجربة والخطأ!

